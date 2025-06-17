"Канониры" не рассчитывают на футболиста сборной Украины, у которого остался год контракта. Они решили его продать и установили на него ценник, сообщает 24 Канал со ссылкой на Corriere dello Sport.

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Сколько хочет получить Арсенал за Зинченка

Руководство Арсенала готово отпустить украинского игрока за довольно скромные 10 миллионов евро. Этим планирует воспользоваться итальянский Милан.

"Россонери" ищут левого защитника, который должен заменить многолетнего лидера Тео Эрнандеса. Они на эту роль определили приоритетной целью именно Александра Зинченка и уже начали официальные переговоры с Арсеналом.

К слову. В сезоне-2024/2025 украинский футболист провел 23 матча в составе Арсенала во всех турнирах. В них он забил один гол и отдал один ассист.

Отметим, что ранее назывались еще три претендента на Александра Зинченка. Однако, судя по всему, он склоняется к варианту именно с Миланом.