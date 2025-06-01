Лондонцы получил достойное предложение, чтобы продать лидера сборной Украины. Сразу три европейских клуба претендуют на Александра Зинченко, сообщает 24 канал со ссылкой на NowArsenal.

Читайте также "Будет игроком мирового класса": британский эксперт оценил перспективы легионера сборной Украины

Кого заинтересовал Зинченко

Арсенал получил предложение в 30 миллионов евро за Александра Зинченко. Поэтому "канониры" готовы отпустить украинского футболиста.

Зинченко может остаться в Англии, перейдя в Ньюкасл Юнайтед. На Александра также претендует мюнхенская Бавария и французское Монако, в котором выступает россиянин Александр Головин.

К слову. Александр Зинченко перешел в Арсенал из Манчестер Сити в 2022 году. "Канониры" заплатили за украинского защитника 35 миллионов евро.

В сезоне 2024/2025 Александр Зинченко сыграл в 23 матчах за Арсенал во всех турнирах. За это время украинский защитник забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.