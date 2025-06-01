Лондонці отримав гідну пропозицію, щоб продати лідера збірної України. Одразу три європейські клуби претендують на Олександра Зінченка, повідомляє 24 канал із посиланням на NowArsenal.

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Кого зацікавив Зінченко

Арсенал отримав пропозицію у 30 мільйонів євро за Олександра Зінченка. Тому "каноніри" готові відпустити українського футболіста.

Зінченко може залишитись в Англії, перейшовши у Ньюкасл Юнайтед. На Олександра також претендує мюнхенська Баварія та французьке Монако, у якому виступає росіянин Алєксандр Головін.

До слова. Олександр Зінченко перейшов у Арсенал з Манчестер Сіті у 2022 році. "Каноніри" заплатили за українського захисника 35 мільйонів євро.

У сезоні 2024/2025 Олександр Зінченко зіграв у 23 матчах за Арсенал в усіх турнірах. За цей час українский захисник забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.