"Каноніри" не розраховують на футболіста збірної України, в якого залишився рік контракту. Вони вирішили його продати та встановили на нього цінник, повідомляє 24 Канал із посиланням на Corriere dello Sport.

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Скільки хоче отримати Арсенал за Зінченка

Керівництво Арсенала готове відпустити українського гравця за доволі скромні 10 мільйонів євро. Цим планує скористатися італійський Мілан.

"Росонері" шукають лівого захисника, який має замінити багаторічного лідера Тео Ернандеса. Вони на цю роль визначили пріоритетною ціллю саме Олександра Зінченка та вже розпочали офіційні перемовини з Арсеналом.

До слова. В сезоні-2024/2025 український футболіст провів 23 матчі у складі Арсенала в усіх турнірах. У них він забив один гол та віддав один асист.

Зазначимо, що раніше називалися ще три претенденти на Олександра Зінченка. Проте, судячи з усього, він схиляється до варіанту саме з Міланом.