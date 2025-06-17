У США продовжується Клубний чемпіонат світу-2025 за участі 32-х команд. На вечір понеділка за київським часом винесена гра за участі Челсі, який приймав чемпіона МЛС Лос-Анджелес, повідомляє 24 Канал.

До теми Впорались без Дембеле: ПСЖ розчавив Атлетіко у першому матчі Клубного чемпіонату світу

Челсі стартує з перемоги

Команда очікувано поїхала на Мундіаль без Михайла Мудрика. Українець вже більше ніж півроку не грає у футбол через позитивний допінг-тест.

Проте Челсі вдалось підписати форварда Іпсвіча Ліама Ділепа та взяти його на КЧС. У першому турі групи підопічні Енцо Марески зійшлись із Лос-Анджелесом, за який виступають ексчемпіони світу Уго Льоріс та Олів'є Жиру.

Втім у старті вийшов лише перший, тоді як Челсі виставив основний склад. Ще у першому таймі "синім" вдалось вийти вперед завдяки класному голу від Нету.

Вінгер отримав м'яч від Джексона, забіг із ним у майданчик, ефектно хитнув опонента та розстріляв ворота Льоріса. Нагадаємо, що Нету був конкурентом Мудрика за місце на фланзі атаки.

Читайте також Нападник Атлетіко примудрився не влучити у порожні ворота з двох метрів: відео дикого фейлу

В подальшому Челсі спокійно контролював гру та зміг забити ще раз перед перервою. Вдало дебютував Ділеп, який записав на свій рахунок асист після виходу на заміну. Його подачу успішно завершив Енцо Фернандес.

Таким чином, лондонці розпочинають Клубний чемпіонат світу із нескладної перемоги та готуються до другого матчу проти Фламенго (20 червня). Самі ж бразильці свій матч першого туру проти Естегляля ще не відіграли.

Огляд матчу Челсі – Лос-Анджелес: дивитися відео