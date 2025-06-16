У США розпочався Клубний чемпіонат світу-2025. У перший ігровий день були відіграні три зустрічі. Центральною з них була битва між ПСЖ та Атлетіко, повідомляє 24 Канал.

До теми Розклад матчів та турнірна таблиця Клубного чемпіонату світу-2025

Післясмак перемоги в ЛЧ

Парижани приїхали на КЧС у статусі абсолютно найкращої команди Європи. Підопічні Луїса Енріке виграли всі французькі турніри, а також ефектно тріумфували в Лізі чемпіонів. Перемога 5:0 над Інтера – найбільша за всю історію головного єврокубка!

Тепер же ПСЖ налаштований підкорити реформований клубний Мундіаль. Вже у першому матчі групи команді Енріке випав гранд європейського футболу в особі Атлетіко.

Саме ці команди є фаворитами у своїй групі, де також грають Ботафого та Сіетл Саундерз. Команди виставили основні склади на цей матч, хоча ПСЖ не міг розраховувати на травмованих Дембеле та Барколя.

ПСЖ – Атлетіко 4:0

Голи: Руїс, 19, Вітінья, 45+1, Маюлу, 87, Лі Кан Ін, 90+7 (пен).

Французи вважались явними фаворитами гри та почали доводити це з перших хвилин. Моменти мали Кварацхелія та Рамуш, але героями першого тайму стали півзахисники.

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Хоча і грузин був на висоті, віддавши два асисти. Спочатку після його пасу точно пробив Фабіан Руїс. А перед перервою збільшив перевагу ПСЖ Вітінья, який протягнув м'яч з центру поля та вразив нижній кут воріт Облака.

Ці два голи дозволили ПСЖ комфортно почувати себе після перерви. Атлетіко зміг перехопити ініціативу та навіть забив. Втім гол Альвареса скасували після перегляду VAR, який помітив фол від Коке перед цим.

Зрештою команда Сімеоне пропустила ще двічі – від Маюлу та від Лі Кан Іна (з пенальті). Парижани впевнено починають свій шлях на КЧС та спокійно можуть готуватися до битви із Ботафого. Атлетіко ж спробує взяти перші очки у матчі проти Сіетл Саундерз.