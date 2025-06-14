З 15 червня по 13 липня в США пройде Клубний чемпіонат світу-2025. ФІФА реформувала турнір, збільшивши кількість учасників. Тепер змагання проходитиме раз на чотири роки, а не щорічно, як раніше.
До теми Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: все, що варто знати про турнір у США
Календар Клубного чемпіонату світу
Участь у КЧС приймають 32 команди з шести різних асоціацій. 12 з них представляють Європи, 6 – Південну Америку, 5 – Північну Америку, по 4 – Азію та Африку і одна – Океанію.
Всі учасники розділились на вісім груп по 4 команди. Турнір пройде у класичному форматі Мундіалю для збірних, який мав місце до 2022 року включно. Матчі КЧС пройдуть на 12-nb стадіонах США:
- Нью-Йорк
- Вашингтон
- Лос-Анджелес
- Маямі
- Філадельфія
- Орландо (два стадіони)
- Атланта
- Сіетл
- Шарлотта
- Нешвілл
- Цинциннаті
Вирішальний матч клубного Мундіаля пройде 13 липня у Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум", яка вміщує 82,5 тисячі глядачів. 24 Канал представляє розклад матчів Клубного ЧС та турнірне становище в групах.
ГРУПА А
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Порту
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Аль-Ахлі
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Інтер Маямі
|0
|0
|0
|0-0
|0
- 15 червня, 03:00. Аль-Ахлі – Інтер Маямі
- 16 червня, 01:00. Палмейрас – Порту
- 19 червня, 19:00. Палмейрас – Аль-Ахлі
- 19 червня, 22:00. Інтер Маямі – Порту
- 24 червня, 04:00. Порту – Аль-Ахлі
- 24 червня, 04:00. Інтер Маямі – Палмейрас
ГРУПА B
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Атлетіко
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Ботафого
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Сіетл Саундерз
|0
|0
|0
|0-0
|0
- 15 червня, 22:00. ПСЖ – Атлетіко
- 16 червня, 05:00. Ботафого – Сіетл Саундерз
- 20 червня, 01:00. Сіетл Саундерз – Атлетіко
- 20 червня, 04:00. ПСЖ – Ботафого
- 23 червня, 22:00. Атлетіко – Ботафого
- 23 червня, 22:00. Сіетл Саундерз – ПСЖ
ГРУПА С
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Баварія
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Окленд Сіті
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Бока Хуніорс
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Бенфіка
|0
|0
|0
|0-0
|0
- 15 червня, 19:00. Баварія – Окленд Сіті
- 17 червня, 01:00. Бока Хуніорс – Бенфіка
- 20 червня, 19:00. Бенфіка – Окленд Сіті
- 21 червня, 04:00. Баварія – Бока Хуніорс
- 24 червня, 22:00. Окленд Сіті – Бока Хуніорс
- 24 червня, 22:00. Бенфіка – Баварія
ГРУПА D
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Фламенго
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Есперанс
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Челсі
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0-0
|0
- 16 червня, 22:00. Челсі – Лос-Анджелес
- 17 червня, 04:00. Фламенго – Есперанс
- 20 червня, 21:00. Фламенго – Челсі
- 21 червня, 01:00. Лос-Анджелес – Есперанс
- 25 червня, 04:00. Есперанс – Челсі
- 25 червня, 04:00. Лос-Анджелес – Фламенго
ГРУПА Е
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Рівер Плейт
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Урава Ред Даймондз
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Монтеррей
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Інтер
|0
|0
|0
|0-0
|0
- 17 червня, 22:00. Рівер Плейт – Урава Ред Даймондз
- 18 червня, 04:00. Монтеррей – Інтер
- 21 червня, 22:00. Інтер – Урава Ред Даймондз
- 22 червня, 04:00. Рівер Плейт – Монтеррей
- 26 червня, 04:00. Інтер – Рівер Плейт
- 26 червня, 04:00. Урава Ред Даймондз – Монтеррей
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ГРУПА F
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Флуміненсе
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Боруссія Д
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Ульсан Хюндай
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Мамелоді Сандаунз
|0
|0
|0
|0-0
|0
- 17 червня, 19:00. Флуміненсе – Боруссія Д
- 18 червня, 01:00. Ульсан Хюндай – Мамелоді Сандаунз
- 21 червня, 19:00. Мамелоді Сандаунз – Боруссія Д
- 22 червня, 01:00. Флуміненсе – Ульсан Хюндай
- 25 червня, 22:00. Боруссія Д – Ульсан Хюндай
- 25 червня, 22:00. Мамелоді Сандаунз – Флуміненсе
ГРУПА G
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сіті
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Відад
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Аль-Ахлі
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0-0
|0
- 18 червня, 19:00. Манчестер Сіті – Відад
- 19 червня, 04:00. Аль-Айн – Ювентус
- 22 червня, 19:00. Ювентус – Відад
- 23 червня, 04:00. Манчестер Сіті – Аль-Айн
- 26 червня, 22:00. Ювентус – Манчестер Сіті
- 26 червня, 22:00. Відад – Аль-Айн
ГРУПА Н
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Аль-Хіляль
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Пачука
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Зальцбург
|0
|0
|0
|0-0
|0
- 18 червня, 22:00. Реал Мадрид – Аль-Хіляль
- 19 червня, 01:00. Пачука – Зальцбург
- 22 червня, 22:00. Реал Мадрид – Пачука
- 23 червня, 01:00. Зальцбург – Аль-Хіляль
- 27 червня, 04:00. Зальцбург – Реал Мадрид
- 27 червня, 04:00. Аль-Хіляль – Пачука
1/8 ФІНАЛУ
- 28 червня, 19:00. 1А – 2В
- 28 червня, 23:00. 1С – 2D
- 29 червня, 19:00. 1B – 2A
- 29 червня, 23:00. 1D – 2C
- 30 червня, 22:00. 1E – 2F
- 1 липня, 04:00. 1G – 2H
- 1 липня, 22:00. 1H – 2G
- 2 липня, 04:00. 1F – 2E
1/4 ФІНАЛУ
- 4 липня, 22:00. 1E / 2F – 1G / 2H
- 5 липня, 04:00. 1A / 2B – 1С / 2D
- 5 липня, 19:00. 1B / 2A – 1D / 2C
- 5 липня, 23:00. 1H / 2G – 1F / 2E
1/2 ФІНАЛУ
- 8 липня, 22:00. Півфінал 1
- 9 липня, 22:00. Півфінал 2
ФІНАЛ