С 15 июня по 13 июля в США пройдет Клубный чемпионат мира-2025. ФИФА реформировала турнир, увеличив количество участников. Теперь соревнование будет проходить раз в четыре года, а не ежегодно, как раньше.

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Календарь Клубного чемпионата мира

Участие в КЧМ принимают 32 команды из шести различных ассоциаций. 12 из них представляют Европы, 6 – Южную Америку, 5 – Северную Америку, по 4 – Азию и Африку и одна – Океанию.

Все участники разделились на восемь групп по 4 команды. Турнир пройдет в классическом формате Мундиаля для сборных, который имел место до 2022 года включительно. Матчи КЧМ пройдут на 12-nb стадионах США:

Нью-Йорк

Вашингтон

Лос-Анджелес

Майами

Филадельфия

Орландо (два стадиона)

Атланта

Сиэтл

Шарлотта

Нэшвилл

Цинциннати

Решающий матч клубного Мундиаля пройдет 13 июля в Нью-Йорке на арене "МетЛайф Стэдиум", которая вмещает 82,5 тысячи зрителей. 24 Канал представляет расписание матчей Клубного ЧМ и турнирное положение в группах.

ГРУППА А

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Палмейрас 0 0 0 0-0 0 2 Порту 0 0 0 0-0 0 3 Аль-Ахли 0 0 0 0-0 0 4 Интер Майами 0 0 0 0-0 0

15 июня, 03:00 . Аль-Ахли – Интер Майами

. Аль-Ахли – Интер Майами 16 июня, 01:00 . Палмейрас – Порту

. Палмейрас – Порту 19 июня, 19:00 . Палмейрас – Аль-Ахли

. Палмейрас – Аль-Ахли 19 июня, 22:00 . Интер Майами – Порту

. Интер Майами – Порту 24 июня, 04:00 . Порту – Аль-Ахли

. Порту – Аль-Ахли 24 июня, 04:00. Интер Майами – Палмейрас

ГРУППА B