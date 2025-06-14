С 15 июня по 13 июля в США пройдет Клубный чемпионат мира-2025. ФИФА реформировала турнир, увеличив количество участников. Теперь соревнование будет проходить раз в четыре года, а не ежегодно, как раньше.
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Календарь Клубного чемпионата мира
Участие в КЧМ принимают 32 команды из шести различных ассоциаций. 12 из них представляют Европы, 6 – Южную Америку, 5 – Северную Америку, по 4 – Азию и Африку и одна – Океанию.
Все участники разделились на восемь групп по 4 команды. Турнир пройдет в классическом формате Мундиаля для сборных, который имел место до 2022 года включительно. Матчи КЧМ пройдут на 12-nb стадионах США:
- Нью-Йорк
- Вашингтон
- Лос-Анджелес
- Майами
- Филадельфия
- Орландо (два стадиона)
- Атланта
- Сиэтл
- Шарлотта
- Нэшвилл
- Цинциннати
Решающий матч клубного Мундиаля пройдет 13 июля в Нью-Йорке на арене "МетЛайф Стэдиум", которая вмещает 82,5 тысячи зрителей. 24 Канал представляет расписание матчей Клубного ЧМ и турнирное положение в группах.
ГРУППА А
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Порту
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Аль-Ахли
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Интер Майами
|0
|0
|0
|0-0
|0
- 15 июня, 03:00. Аль-Ахли – Интер Майами
- 16 июня, 01:00. Палмейрас – Порту
- 19 июня, 19:00. Палмейрас – Аль-Ахли
- 19 июня, 22:00. Интер Майами – Порту
- 24 июня, 04:00. Порту – Аль-Ахли
- 24 июня, 04:00. Интер Майами – Палмейрас
ГРУППА B
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Атлетико
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Ботафого
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Сиэтл Саундерз
|0
|0
|0
|0-0
|0
- 15 июня, 22:00. ПСЖ – Атлетико
- 16 июня, 05:00. Ботафого – Сиэтл Саундерз
- 20 июня, 01:00. Сиэтл Саундерз – Атлетико
- 20 июня, 04:00. ПСЖ – Ботафого
- 23 июня, 22:00. Атлетико – Ботафого
- 23 июня, 22:00. Сиэтл Саундерз – ПСЖ
ГРУППА С
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Бавария
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Окленд Сити
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Бенфика
|0
|0
|0
|0-0
|0
- 15 июня, 19:00. Бавария – Окленд Сити
- 17 июня, 01:00. Бока Хуниорс – Бенфика
- 20 июня, 19:00. Бенфика – Окленд Сити
- 21 июня, 04:00. Бавария – Бока Хуниорс
- 24 июня, 22:00. Окленд Сити – Бока Хуниорс
- 24 июня, 22:00. Бенфика – Бавария
ГРУППА D
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Фламенго
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Эсперанс
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Челси
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0-0
|0
- 16 июня, 22:00. Челси – Лос-Анджелес
- 17 июня, 04:00. Фламенго – Эсперанс
- 20 июня, 21:00. Фламенго – Челси
- 21 июня, 01:00. Лос-Анджелес – Эсперанс
- 25 июня, 04:00. Эсперанс – Челси
- 25 июня, 04:00. Лос-Анджелес – Фламенго
ГРУППА Е
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Урава Ред Даймондз
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Монтеррей
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Интер
|0
|0
|0
|0-0
|0
- 17 июня, 22:00. Ривер Плейт – Урава Ред Даймондз
- 18 июня, 04:00. Монтеррей – Интер
- 21 июня, 22:00. Интер – Урава Ред Даймондз
- 22 июня, 04:00. Ривер Плейт – Монтеррей
- 26 июня, 04:00. Интер – Ривер Плейт
- 26 июня, 04:00. Урава Ред Даймондз – Монтеррей
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ГРУППА F
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Ульсан Хюндай
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Мамелоди Сандаунз
|0
|0
|0
|0-0
|0
- 17 июня, 19:00. Флуминенсе – Боруссия Д
- 18 июня, 01:00. Ульсан Хюндай – Мамелоди Сандаунз
- 21 июня, 19:00. Мамелоди Сандаунз – Боруссия Д
- 22 июня, 01:00. Флуминенсе – Ульсан Хюндай
- 25 июня, 22:00. Боруссия Д – Ульсан Хюндай
- 25 июня, 22:00. Мамелоди Сандаунз – Флуминенсе
ГРУППА G
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Видад
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Аль-Ахли
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0-0
|0
- 18 июня, 19:00. Манчестер Сити – Видад
- 19 июня, 04:00. Аль-Айн – Ювентус
- 22 июня, 19:00. Ювентус – Видад
- 23 июня, 04:00. Манчестер Сити – Аль-Айн
- 26 июня, 22:00. Ювентус – Манчестер Сити
- 26 июня, 22:00. Видад – Аль-Айн
ГРУППА Н
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Аль-Хиляль
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Пачука
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Зальцбург
|0
|0
|0
|0-0
|0
- 18 июня, 22:00. Реал Мадрид – Аль-Хиляль
- 19 июня, 01:00. Пачука – Зальцбург
- 22 июня, 22:00. Реал Мадрид – Пачука
- 23 июня, 01:00. Зальцбург – Аль-Хиляль
- 27 июня, 04:00. Зальцбург – Реал Мадрид
- 27 июня, 04:00. Аль-Хиляль – Пачука
1/8 ФИНАЛА
- 28 июня, 19:00. 1А – 2В
- 28 июня, 23:00. 1С – 2D
- 29 июня, 19:00. 1B – 2A
- 29 июня, 23:00. 1D – 2C
- 30 июня, 22:00. 1E – 2F
- 1 июля, 04:00. 1G – 2H
- 1 июля, 22:00. 1H – 2G
- 2 июля, 04:00. 1F – 2E
1/4 ФИНАЛА
- 4 июля, 22:00. 1E/2F – 1G/2H
- 5 июля, 04:00. 1A/2B – 1С/2D
- 5 июля, 19:00. 1B/2A – 1D/2C
- 5 июля, 23:00. 1H/2G – 1F/2E
1/2 ФИНАЛА
- 8 июля, 22:00. Полуфинал 1
- 9 июля, 22:00. Полуфинал 2
ФИНАЛ