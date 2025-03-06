Міжнародна федерація футболу (ФІФА) збирається виплатити рекордні призові учасником грандіозного турніру. Переможець клубного чемпіонату світу заробить більше грошей, ніж тріумфатор Ліги чемпіонів, пише 24 Канал з посиланням на BBC.

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Фантастичні гонорари для учасників клубного ЧС-2025

Організатори турніру прогнозують отримати доходи в розмірі двох мільярдів доларів. З цих коштів ФІФА планує виплатити один мільярд командам-учасницям.

Додатковий дохід від турніру буде розподілений між клубами, які не братимуть участь в турнірі, за принципом солідарності. Неймовірна сума призових стала можлива завдяки контракту ФІФА зі стрімінговою платформою DAZN, яка матиме ексклюзивні права на трансляцію матчів.

Призові у розмірі одного мільярда доларів стануть найбільшими в історії клубного футболу. Наразі ФІФА завершує переговори щодо розподілу призових.

Нагадаємо, що клубний чемпіонат світу-2025 вперше пройде у новому форматі. У ньому візьмуть участь 32 команди з шести конфедерацій. Одне місце автоматично отримала країна-господар. Європу представлятимуть 12 клубів.

На груповому етапі (8 груп по 4 команди) суперники визначать учасників 1/8 фіналу. Далі турнір відбуватиметься за системою плей-оф. Фінал клубного чемпіонату світу відбудеться у Нью-Йорку на арені MetLife Stadium. Турнір у США триватиме з 15 червня до 13 липня.