Почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков поскаржився на упереджене ставлення чиновників УЄФА. За словами чиновника, в організації панують "антиросійські настрої", пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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У Росії незадоволені позицією УЄФА

Переважна більшість країн-членів УЄФА виступають проти повернення агресорів до футбольної спільноти. Тож проросійська позиція Трампа не допоможе швидкому зняттю санкцій.

У 2025 році вона (Росія – 24 Канал) нікуди не повернеться, це однозначно. Що стосується Трампа, то він сам каже, що він за океаном. Позиція Трампа та Америки жодного відношення до УЄФА не має. На жаль, поки що там превалюють антиросійські настрої,

– заявив Колосков.

Нагадаємо, що ФІФА та УЄФА відсторонили російські збірні та клуби від міжнародних турнірів під своєю егідою одразу ж після початку повномасштабного вторгнення.

Окремі чиновники футбольних інституцій намагалися повернути країну-агресор. Однак такі ініціативи викликали великий спротив, в першу чергу, європейських країн.

Зазначимо, що, попри санкції, УЄФА нараховує Росії рейтинг у таблиці коефіцієнтів. Крім того, збірні команди країни-агресорки грають товариські матчі. Футбольна ізоляція дуже сильно б'є по амбіціях терористів. Вони змушені проводити спаринги проти дуже слабких команд, таких як Куба, Замбія, Бруней, В'єтнам.