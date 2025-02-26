Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков пожаловался на пристрастное отношение чиновников УЕФА. По словам чиновника, в организации господствуют "антироссийские настроения", пишет 24 Канал со ссылкой на русские СМИ.

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В России недовольны позицией УЕФА

Подавляющее большинство стран-членов УЕФА выступают против возвращения агрессоров в футбольное сообщество. Так что пророссийская позиция Трампа не поможет быстрому снятию санкций.

В 2025 году она (Россия– 24 Канал) никуда не вернется, это однозначно. Что касается Трампа, то он сам говорит, что он за океаном. Позиция Трампа и Америки никакого отношения к УЕФА не имеет. К сожалению, пока там превалируют антироссийские настроения,

– заявил Колосков.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных турниров под своей эгидой сразу после начала полномасштабного вторжения.

Отдельные чиновники футбольных институтов пытались вернуть страну-агрессор. Однако такие инициативы вызвали большое сопротивление, в первую очередь, европейских стран.

Отметим, что, несмотря на санкции, УЕФА начисляет России рейтинг в таблице коэффициентов. Кроме того, сборные команды страны-агрессорки играют товарищеские матчи. Футбольная изоляция очень сильно бьет по амбициям террористов. Они вынуждены проводить спарринги против очень слабых команд, таких как Куба, Замбия, Бруней, Вьетнам.