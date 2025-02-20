Дружба между Саудовской Аравией и Россией может сыграть не на руку Криштиану Роналду. Российская федерация футбола пригласила саудовский Аль-Наср, за который с января 2023-го года выступает португалец, на турнир под названием "Кубок Братства", сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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В Москве ждут Аль-Наср во главе с Роналду

Соревнования состоятся на территории вражеской страны – в Москве.

Интересно, что Аль-Наср не стал наотрез отрекаться от этого предложения, а взял время на его обдумывание. В прошлом году на турнире выступал сербский Партизан, который хорошо известен своей любовью к "русскому миру". На этот раз россияне решили еще больше выпендриться и пригласить не только Аль-Наср во главе с их главной звездой, но и бразильский Сантос с Неймаром.

В российском футболе уверены, что могут пригласить любой гранд даже сборную Бразилии. Деньги для них решают все.

Следует отметить, что такая идея приглашения Аль-Насра на турнир появилась после того, как игрок саудовского клуба Али Лаями приехал на матч азиатской Лиги чемпионов в свитшоте футбольного клуба Динамо Москва.

Напомним. В конце января появилось видео, в котором Роналду подарил свою именную футболку с автографом российскому бойцу UFC Шару Буллету. Этот момент уже запятнал репутацию Криштиану в глазах многих фанов, в частности из Украины.

Сейчас Аль-Наср сконцентрирован на чемпионате и Лиге чемпионов АФК. Уже 21 февраля клуб Роналду сыграет дома против Аль-Иттифака. Начало встречи в 19:00 по Киеву. Перед этим поединком Криштиану уже наколотил 24 гола и отдал 4 ассиста в 27-ми проведенных матчах.