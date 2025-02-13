В топ-100 нашлось место атлетам из 27 стран. Всего в нем представлено 8 видов спорта, где доминацию имеет баскетбол – 36 из 100 спортсменов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sportico.

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Кто заработал больше всех

Авторитетное издание третий год подряд публикует данные после масштабного анализа и большого количества интервью с инсайдерами отрасли, чтобы оценить доходы атлетов. Портал публикует суммы до уплаты налогов и комиссий агентам.

Общий доход сотни самых высокооплачиваемых спортсменов за 2024 год составил 6,2 миллиарда долларов (4,8 – зарплаты и призовых, 1,4 – дополнительные выплаты).

Возглавил рейтинг португальский футболист Аль-Насра Криштиану Роналду, который заработал 260 миллионов долларов. Это почти вдвое больше, чем его вечный конкурент Лионель Месси, который оказался на четвертой строчке.

Между ними расположились американский баскетболист Стефен Карри и британский боксер Тайсон Фьюри, который за год дважды уступил Александру Усику. Что касается украинца, то он также имел значительные доходы и оказался на седьмой строчке.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов года

Криштиану Роналду (футбол) – 260 миллионов долларов Стефен Карри (баскетбол) – 153,8 Тайсон Фьюри (бокс) – 147 Лионель Месси (футбол) – 135 Леброн Джеймс (баскетбол) – 133,2 Неймар (футбол) – 133 Александр Усик (бокс) – 122 Карим Бензема (футбол) – 116 Килиан Мбаппе (футбол) – 110 Джон Рам (гольф) – 105,8

Отметим, что в сотню спортсменов с самыми высокими доходами не попала ни одна женщина. Теннисистка Коко Гофф заработала больше всех среди спортсменок – 30,4 миллиона долларов, а Дэниел Джонс из НФЛ, который замкнул топ-100, получил 37,5 миллиона.