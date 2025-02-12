Стало известно, сколько украинец получит за бой с американским боксером. Беринчик получит самый большой гонорар в своей карьере, сообщает 24 канал со ссылкой на Чемпион.

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Рекордный гонорар Беринчика

Денис Беринчик получит огромные деньги за бой против Кейшона Дэвиса. Гонорар "Украинского танка" за поединок с американским боксером составит примерно четыреста тысяч долларов.

Отметим, что до этого самый большой гонорар в карьере Беринчик получил в прошлом поединке против Эмануэля Наваррете. Бой состоялся 18 мая 2024 года.

Тогда "Украинский танк" одолел мексиканского боксера и получил триста тысяч долларов. Беринчик также завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO.

Напомним, что бой Беринчик – Дэвис состоится 14 февраля в Нью-Йорке на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден".