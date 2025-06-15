У неділю, 15 червня, на Клубному чемпіонаті світу відбудеться один з найцікавіших матчів групової стадії. В рамках першого туру між собою зійдуться ПСЖ та Атлетіко, повідомляє 24 Канал.

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Анонс матчу ПСЖ – Атлетіко

Паризький клуб провів блискавичний сезон 2024-2025. Команда Луїса Енріке виграла всі можливі трофеї, в тому числі й довгоочікувану Лігу чемпіонів.

У вирішальному матчі змагання ПСЖ розчавив Інтер з рахунком 5:0. Тож недивно, що тепер парижани є одними з фаворитів на перемогу в Клубному чемпіонаті світу.

Вже на груповій стадії, окрім Ботафого та Сіетл Саундерс, ПСЖ зійдеться із ще одним грандом в особі Атлетіко. Команда Дієго Сімеоне не особливо вразила минулого сезону, хоча і не провалилась. Третє місце в Ла Лізі та 1/8 фіналу ЛЧ – саме таким нині є рівень "матрацників".

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Де дивитися

Матч ПСЖ – Атлетіко онлайн можна буде подивитися на каналі "Суспільне Спорт". Він доступний як в кабельних мережах, так і на ОТТ-платформах. Початок поєдинку – 15 червня о 22:00 (за київським часом).

Зустріч пройде у Пасадені на стадіоні "Роуз Боул". Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі ПСЖ – Атлетіко. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.