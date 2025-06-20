Однією із таких жінок футболістів, яка привертає чималу увагу фанатського футбольного сектору, є дружина українського голкіпера мадридського Реала та збірної України Андрія Луніна. 24 Канал пропонує поближче познайомитись із коханою футболіста Анастасією Томазовою.

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Що відомо про Анастасію Томазову (Луніну)

Нинішня дружина Андрія Луніна народилась та проживала у Дніпрі. У рідному місті Анастасія закінчила місцевий Національний університет, у якому здобула професію архітектор-дизайнер, адже із дитинства дівчина мала любов до малювання.

Футбол вкрав серце Анастасії, коли одного разу подруга запросила її на один із матчів Дніпра. До 18-річного віку Томазова взагалі не була фанаткою улюбленої гри мільйонів. Однак відтоді дівчина поповнила лави палких футбольних уболівальниць.

Цікаво, що хоч у Дніпрі тоді була місцева команда, але Анастасія була фанаткою донецького Шахтаря.

Знайомство із Луніним

Анастасія ніколи не мріяла про стосунки із футболістом. Але від долі не втечеш. Цікаво, що Анастасія познайомилась із нинішнім голкіпером Реала, аж ніяк, не на поєдинках Дніпра, за який Андрій Лунін виступав із 2015-го по 2017-й роки, а через соцмережі.



Андрій та Анастасія Луніни / Фото з інстаграму дівчини

Перший час Андрій та Анастасія переписували в інтернеті. Після чого футболіст запросив дівчину на перше побачення. Відтоді їх стосунки закрутились та почали розвиватись. Анастасія зізнавалась, що не одразу змогла звикнути до графіка життя Андрія, який часто перебував на виїздах та тренувальних зборах. Але з часом адаптувалась до такого режиму.

Андрій одразу став "своїм" у родині коханої. Навіть різниця у віці (Анастасія старша на 4 роки) не стала перешкодою їхнім стосункам.

Трансфер Луніна із Зорі у Реал

За Дніпро Лунін провів 25 матчів та влітку 2017-го підписав контракт із луганською Зорею. У Запоріжжя, де грали "мужики", в орендовану квартиру разом із Андрієм переїхала його кохана.

Надовго у луганському клубі Лунін не затримався та 1 липня 2018-го оформив історичний трансфер в один із найтитулованіших клубів світу мадридський Реал. Андрій не отримав кредиту довіри від тренерського штабу "Королівського клубу" та довго мандрував по орендах заради ігрової практики та адаптації у новому чемпіонаті, де стиль футболу кардинально відрізнявся від українського.

Освідчення на футбольному стадіоні

Увесь цей час головною підтримкою голкіпера в Іспанії була його кохана дівчина. У грудні 2020-го Лунін зрозумів, що хоче пов'язати своє життя із Анастасією, та зробив романтичне освідчення на футбольному полі стадіону у Вальядоліді, де на той момент виступав.



Андрій освідчився Анастасії / Фото з інстаграму дівчини

У липні 2020-го року орендні вояжі для Луніна закінчились. Однак навіть після них у Реалі не стали довіряти українському воротарю. Андрій майже не виходив на футбольне поле в офіційних матчах, спостерігаючи за грою команди із лави запасних. Така ситуація із відсутністю ігрової практики негативно впливає на будь-якого футболіста, який хоче грати, а не "гріти банку".

Лунін зрідка виходив в офіційних іграх та через мізерний ігровий тонус часто помилявся. Через це українець отримував чимало критики місцевих фанів у свою сторону. Великий внесок у те, що Андрій не зламався морально, принесла його кохана, яка підтримувала та захищала свого хлопця.

Анастасія офіційно стала дружиною голкіпера Реала

У середині березня 2021-го пара офіційно узаконила свої стосунки. Андрій та Анастасія відмовились від гучного весілля, а таємно стали чоловіком та дружиною. Новоспечена родина не заморочувалась над одягом, у якому прийшла на церемонію. Андрій та Анастасія одягнули спортивні костюми.

18.03.2021. Чоловік. Люблю тебе. Найкращий день у житті,

– підписала світлини вже дружина голкіпера.

Розписка Андрія Луніна та його коханої / Фото з інстаграму Анастасії

Народження сина

Вже у травні наступного року Андрія та Анастасія вперше стали батьками. Кохана подарувала голкіперу сина, якого теж назвали Андрієм. У Луніна-джуніора не було інших варіантів, як із самого дитинства рости у любові до футболу та атмосфері улюбленої гри мільйонів.

Із малечку Анастасія брала сина на матчі Реала, де вони підтримували свого чоловіка та батька із трибун "Сантьяго Бернабеу".

Сім'я Лунін на "Сантьяго Бернабеу": дивіться відео

Раніше Анастасія відверто відповіла на запитання одного із своїх підписників в інстаграмі. Дівчина розповіла, чи планують вони із Андрієм ще поповнення. Пара більше не хоче дітей.



Чи хоче сім'я Луніних ще дітей / Скриншот із інстаграму дружини гравця Реала

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Окрім футбольного контенту у своєму профілі в інстаграмі Анастасія зрідка публікує контент із відпочинку. Через щільний графік Андрія у родини немає так багато часу для сімейних подорожей.

Сім'я Луніна на відпочинку / Фото з інстаграму Анастасії

Анастасію порівнювали із коханою Роналду

Відзначимо, що на сторінку Анастасії в інстаграмі, де опубліковано 656 дописів, підписані понад 216 тисяч фанів. Натомість дружина голкіпера Реала стежить за 271-ю людиною. Там вона неодноразово викладає світлини своєї ідеальної фігури.

Свого часу її навіть порівнювали із Джорджиною Родрігес, яка є коханою одного із найзірковіших гравців світу Кріштіану Роналду.

Спокусливі світлини Анастасії / Фото з інстаграму дівчини

Востаннє в інстаграмі дівчина публікувала щось лише 18 червня 2025 року. Анастасія поділилась контентом із першого випускного у житті сина.

Ювілей дружини Луніна

Також на початку червня Анастасія відсвяткувала свій ювілей – 30 років. Кохана футболіста виклала красиві фото із фотосесії зі святковим тортиком та кульками-цифрами три та нуль, які символізують, скільки років їй виповнилось. Стиль світлин червоно-чорний.

Ювілей Анастасії / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що контракт Луніна із Реалом розрахований до 30 червня 2030-го року. Однак Андрій може змінити клубну прописку завчасно. Його сватають у декілька європейських клубів. Не виключено, що сім'я Луніних можуть змінити сонячну Іспанію на іншу країну Європи.