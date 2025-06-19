Нещодавно Дашу Квіткову запідозрили у романі із відомим футболістом київського Динамо та збірної України Володимиром Бражком. 24 Канал розповідає про нову обраницю динамівця, її вподобання та шлюб із головним холостяком країни (2019).

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Хто така Даша Квіткова

Даша Квіткова народилась 9 липня 1998 року. Справжнє прізвище дівчини – Матюніна. Але через нелюбов до нього взяла псевдонім Квіткова. Із дитячих років Даша мріяла дуже глобально. Дівчина хотіла стати акторкою, але після закінчення дев'ятого класу пішла навчатись на стиліста. Квіткова закінчила Академію перукарського мистецтва та вступила до Київського національного університету культури та мистецтв.

Водночас Даша активно розвивала свою сторінку у соцмережах. Активність дівчини привернула увагу різноманітних брендів, які хотіли, аби Даша прорекламувала їх продукцію чи послуги на своїй сторінці. Відтоді й розпочалась кар'єра інфлюенсерки.

Знайшла кохання на шоу "Холостяк"

У 2019-му році Квіткова вирішила знайти своє кохання на найромантичнішому проєкті країни – шоу "Холостяк". Тоді головним холостяком України був Нікіта Добринін. Дівчина не лише дісталась до фіналу, а й вразила у саме серце завидного чоловіка. Новостворена пара продовжила будувати свої стосунки вже за межами проєкту.

Нікіта та Даша по цеглинках будували своє кохання та спільне життя. Такий розвиток подій дійшов і до весілля. Добринін організував романтичне освідчення коханій на Балі, де він почув омріяне: "Так!".



Добринін освідчився Квітковій / Фото з інстаграму Нікіти

Вже у травні 2020-го пара офіційно, але скромно узаконила свої стосунки. Це був якраз період пандемії коронавірусу, тому щасливий момент відкладали декілька разів.

Вже у серпні того року Нікіта та Даша відгуляли красиве весілля на березі Дніпра. Добринін та Квіткова стали унікальною парою. Це був перший випадок, коли холостяк та переможниця шоу офіційно стали чоловіком та дружиною.

Весілля Добриніна та Квіткової / Фото з соцмереж пари, Решетника та Цибульської

Перше батьківство та розлучення

У липні наступного 2021-го року Нікіта та Даша вперше стали батьками. У подружжя народився син, якого назвали Левом. Після народження малюка у стосунках пари настав момент кризи. Все через брак спільного проведення часу.

У лютому 2022-го Добринін поповнив лави територіальної оборони після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас пара мріяла про другу дитину. Однак вже наступного року Нікіта та Даша шокували своїх прихильників інформацією – вони більше не разом. Влітку того ж року пара офіційно розлучилась. Будинок, який у спільному шлюбі придбала пара, вже експодружжя продало. Попри це все Даша та Нікіта обоє беруть участь у вихованні сина. Хоча вони більше не разом, але Даша та Нікіта роблять усе, аби Лев не був обділений батьківською любов'ю та теплом.

Після розлучення Квіткова подалась у роботу та виховання сина. Також дівчина є активною волонтеркою.

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Роман із футболістом Динамо

У теплу пору року 2025-го року в інстаграмі Квіткова почала інтригувати своїх підписників новими стосунками. Кур'єри привозили розкішні букети квітів, а сама Даша виклала фото, де видно чоловічу руку. Водночас Володимир Бражко теж натякав на нову обраницю у своїх соцмережах.



Квіткова зустрічається із Бражком / Скриншот із інстаграму Даші

Пильні користувачі соцмереж склали усі пазли до купи та вичислили, що новим коханням Квіткової є саме футболіст збірної України та Динамо Бражко. Пара досі не виклала жодного спільного фото, де видно обличчя обох. Але була інформація, що пара не приховує своїх стосунків та навіть відкрито ходять разом у супермаркети за продуктами.

Цікаво. Раніше Даша Квіткова підтримувала Шахтар на матчі проти Марселя у Лізі чемпіонів, а також інші матчі за участю "гірників".

Натомість вперше на публіці Даша та Володимир були помічені на весіллі захисника Динамо Максима Дячука, яке відгуляли після закінчення сезону-2024/2025. Квіткова та Бражко сиділи поруч, тримались за руки та цілувались. Цікаво, що Володимир спіймав м'ячик, який кинув наречений та його одноклубник, із написом: "Ти наступний".

Квіткова та Бражко на весіллі захисника Динамо Дячука: дивіться відео

Згодом блогерка опублікувала цікаве відео, де вона під бій курантів у Новорічну ніч з'їдає 12 виноградинок під столом і загадує бажання. А вже у наступному кадрі вона хизується в обіймах коханого. У коментарі під відео залетів й Бражко, який пожартував із дівчини: "Виходить це все виноград".



Бражко відповів на відео Квіткової / Скриншот із соцмереж Даші

Відзначимо, що пара активно лайкає фото одне одного та навіть залишає коментарі під публікаціями.

Квіткова провела Бражка на молодіжне Євро?

Ще більше свої стосунки пара підігріла перед стартом молодіжного Євро-2025 з футболу, куди у складі нашої збірної U-21 вирушив Бражко. У відео ютуб-каналу ВЗБІРНА потрапив момент, як Володимира, ймовірно, привезла до автобуса відома блогерка на білому розкішному авто.

У ролику не видно обличчя дівчини, але можна було помітити подібність із Дашою. На прощання пара обійнялась та поцілувалась.



Квіткова, ймовірно, провела Бражка на Євро-2025 / Скриншот із відео

Коли ведучий проєкту Андрій Іолкін запитав у Бражка, хто його підвіз, то футболіст відповів, що дівчина.

Цікаво, що блогерка ще більше підігріла чутки про стосунки із футболістом, коли виклала світлину із геолокацією Татранська-Ломніци у Високих Татрах. Фанати розглядають варіант, що Даша приїжджала на перший матч України U-21 на Євро-2025 у Словаччину, у якому команда Унаї Мельгоси програла Данії 2:3.



Квіткова у Словаччині / Скриншот із інстаграму блогерки

Підтримала Бражка після вилучення на Євро-2025

На чемпіонаті Європи U-21 Україні залишилось зіграти ключовий матч групового раунду проти Нідерландів, який відбудеться 18 червня (старт о 19:00). Однак Україні у цьому поєдинку не допоможе Бражко. Володимир отримав вилучення у попередній грі проти Фінляндії, у якому наша збірна у меншості здобула перемогу з рахунком 2:0.

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Півзахисник Динамо визнав свою помилку у моменті із вилученням.

Був не правий через першу жовту картку, моя відповідальність. Висновки зроблені, продовжуємо працювати далі. Пишаюся командою, яка боролася до кінця та виграла цей матч, що зараз найважливіше. Зроблю все, щоб більше не підвести. Дякую за підтримку та віру. Вона дуже багато значить для мене,

– написав Бражко в інстаграмі.

Під публікацією свій коментар залишила Квіткова, яка підтримала футболіста.



Квіткова підтримала Бражка після вилучення на Євро-2025 / Скриншот із інстаграму гравця

Вже без Бражка 18 червня українська "молодіжка" може вийти у плей-оф Євро-2025. Для цього їй потрібно не програти Нідерландам.

Водночас таке підігрівання чуток про стосунки викликає ще більшу зацікавленість у підписників Даші та Володимира. Можливо, після Євро-2025 пара викладе перше спільне фото або нарешті відкрито скаже про їх роман?