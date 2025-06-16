У поточному сезоні-2024/2025 Владислав Ванат вразив не лише своєю результативністю, а й тим, що викреслив своє прізвище зі списку топових холостяків українського футболу, повідомляє 24 Канал.

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Хто така Мілана Кухілава, яку обрав Владислав Ванат

Нападник Динамо та його обраниця виклала спільний контент. Щоправда, дівчина виклала фото, на якому не видно їх обличчя, а лише ноги, додавши смайлик сердечко. Натомість Владислав виклав першу світлину, де було видно обличчя вродливої дівчини.



Ванат у стосунках / Скриншот із інстаграму дівчини

Пара підігріла увагу футбольних уболівальників навколо своїх стосунків. Такі світлини точно не оцінили прихильниці Ваната, яким він подобався. Тому фанати почали активно гуглити, хто ж така ця обраниця забивного форварда.

Мілана Кухілава – випускниця Інституту журналістки КНУ імені Тараса Шевченка. Кохана футболіста київського клубу має власний бренд одягу, а також активно розвиває свої соцмережі, викладаючи туди сексуальні світлини, хизуючись ідеальною фігурою.

Дівчина Владислава Ваната / Фото з інстаграму Мілани Кухілави

Розкішні букети та перше чемпіонство у стосунках

Владислав виявився щедрим хлопцем. Нападник Динамо тішить свою обраницю величезними букетами квітів, які коштують десятки тисяч гривень.

Натомість дівчина вже підтримувала свого зіркового хлопця під час матчів Динамо. Мілана була присутня на поєдинку передостаннього туру УПЛ-2024/2025, у якому кияни гостювали на полі Чорноморця в Одесі. Та гра закінчилась нічиєю 1:1, Ванат не забив, але динамівці оформили дострокове чемпіонство.



Кохана Ваната на матчі УПЛ Чорноморець – Динамо / Скриншот із інстаграму дівчини

Також у збережених сторіз дівчини є чимало контенту із подорожей та занять спортом.

Найвпливовіший кримінальний авторитет та брат із компанії Мілевського

А що ж відомо про сім'ю обраниці Ваната? Тут не все так просто. Батько дівчини Антимоз Кухілава помер 15 вересня 2022-го в одній із лікарень турецької Анталії. Лікарі повідомляли, що причиною смерті могли стати одразу декілька показників у сукупності: погіршення стану здоров'я через вік (65 років) та любов до поганих звичок.

Батько Мілани був бізнесменом, коронованим "злодієм у законі" та одним із найвпливовіших кримінальних авторитетів України (2000-х років). У травні 2021-го року РНБО України наклала персональні економічні санкції на Кухілаву, який проживав в Одесі та заборонила перетинати український кордон.

У день народження Антимоза Кухілави донька Мілана виклала зворушливий пост, додавши спільну світлину із батьком.

Брат дівчини теж відзначався зі знаком мінус. Свого часу Нурі Кухілаву хотіли депортувати та відібрати у нього український паспорт. Нурі запевняв, що є вихованцем одеського Чорноморця та київського Динамо. Його часто можна було побачити у компанії ще одного скандального динамівця Артема Мілевського.

До слова. Нурі Кухілава має три матчі на лаві запасних тернопільської Ниви у сезоні-2004/2005.

Також брат Мілани є колишнім чоловіком співачки Анастасії Приходько, з якою у нього є спільна донька. У 2013-му році пара розлучилась.

Наразі Мілана та Владислав не викладають спільного контенту. Ванат у складі молодіжної збірної України з футболу грає на Євро-2025. Динамівець вже забив дебютний гол у Словаччині. Сталось це у другому турі, коли "синьо-жовті" з рахунком 2:0 переграли Фінляндію U-21.

Вже 18 червня Ванат разом зі збірною зіграє заключний матч групового раунду, у якому визначиться, чи зможе наша "молодіжка" пробитись до плей-оф Євро-2025. Після двох турів наші хлопці йдуть на другому місці у квартеті (3 бали), поступаючись лише збірній Данії. 18 червня Україна зіграє проти Нідерландів.