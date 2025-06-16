В текущем сезоне-2024/2025 Владислав Ванат поразил не только своей результативностью, но и тем, что вычеркнул свою фамилию из списка топовых холостяков украинского футбола, сообщает 24 Канал.

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Кто такая Милана Кухилава, которую выбрал Владислав Ванат

Нападающий Динамо и его избранница выложила совместный контент. Правда, девушка выложила фото, на котором не видно их лица, а только ноги, добавив смайлик сердечко. Зато Владислав выложил первую фотографию, где было видно лицо красивой девушки.



Ванат в отношениях / Скриншот из инстаграма девушки

Пара подогрела внимание футбольных болельщиков вокруг своих отношений. Такие фотографии точно не оценили поклонницы Ваната, которым он нравился. Поэтому фанаты начали активно гуглить, кто же такая эта избранница забивного форварда.

Милана Кухилава – выпускница Института журналистки КНУ имени Тараса Шевченко. Возлюбленная футболиста киевского клуба имеет собственный бренд одежды, а также активно развивает свои соцсети, выкладывая туда сексуальные фотографии, хвастаясь идеальной фигурой.

Девушка Владислава Ваната / Фото из инстаграма Миланы Кухилавы

Роскошные букеты и первое чемпионство в отношениях

Владислав оказался щедрым парнем. Нападающий Динамо радует свою избранницу огромными букетами цветов, которые стоят десятки тысяч гривен.

Зато девушка уже поддерживала своего звездного парня во время матчей Динамо. Милана присутствовала на поединке предпоследнего тура УПЛ-2024/2025, в котором киевляне гостили на поле Черноморца в Одессе. И игра закончилась ничьей 1:1, Ванат не забил, но динамовцы оформили досрочное чемпионство.



Возлюбленная Ваната на матче УПЛ Черноморец – Динамо / Скриншот из инстаграма девушки

Также в сохраненных сториз девушки есть немало контента из путешествий и занятий спортом.

Самый влиятельный криминальный авторитет и брат из компании Милевского

А что же известно о семье избранницы Ваната? Здесь не все так просто. Отец девушки Антимоз Кухилава умер 15 сентября 2022-го в одной из больниц турецкой Анталии. Врачи сообщали, что причиной смерти могли стать сразу несколько показателей в совокупности: ухудшение состояния здоровья из-за возраста (65 лет) и любовь к плохим привычкам.

Отец Миланы был бизнесменом, коронованным "вором в законе" и одним из самых влиятельных криминальных авторитетов Украины (2000-х годов). В мае 2021-го года СНБО Украины наложил персональные экономические санкции на Кухилаву, который проживал в Одессе и запретил пересекать украинскую границу.

В день рождения Антимоза Кухилавы дочь Милана выложила трогательный пост, добавив совместную фотографию с отцом.

Брат девушки тоже отмечался со знаком минус. В свое время Нури Кухилаву хотели депортировать и отобрать у него украинский паспорт. Нури уверял, что является воспитанником одесского Черноморца и киевского Динамо. Его часто можно было увидеть в компании еще одного скандального динамовца Артема Милевского.

К слову. Нури Кухилава имеет три матча на скамейке запасных тернопольской Нивы в сезоне-2004/2005.

Также брат Миланы является бывшим мужем певицы Анастасии Приходько, с которой у него есть общая дочь. В 2013-м году пара развелась.

Сейчас Милана и Владислав не выкладывают совместного контента. Ванат в составе молодежной сборной Украины по футболу играет на Евро-2025. Динамовец уже забил дебютный гол в Словакии. Произошло это во втором туре, когда "сине-желтые" со счетом 2:0 переиграли Финляндию U-21.

Уже 18 июня Ванат вместе со сборной сыграет заключительный матч группового раунда, в котором определится, сможет ли наша "молодежка" пробиться в плей-офф Евро-2025. После двух туров наши ребята идут на втором месте в квартете (3 балла), уступая лишь сборной Дании. 18 июня Украина сыграет против Нидерландов.