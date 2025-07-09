23-річний футболіст столичного клубу виклав спільне фото із відомою блогеркою Дашою Квітковою. Володимир Бражко привітав її із днем народження, повідомляє 24 Канал із посиланням на інстаграма футболіста.

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Бражко підтвердив стосунки із Квітковою

9 липня 2025 року Даші Квіткові виповнюється 27 років. Наразі дівчина у колі подруг відпочиває в Амстердамі (Нідерланди), де й відсвяткує свій день народження.

Футболіст Динамо поставив крапку на усіх чутках щодо роману і\з блогеркою, підтвердивши їхні стосунки.

З днем народження, моя кохана,

– підписав фото Бражко.



Бражко привітав Квіткову з днем народження / Скриншот з інстаграму Володимира

Нагадаємо, що раніше пара засвітилась разом на весіллі захисника Динамо Максима Дячука. Після чого з'явилась інформація, що Володимир і Даша не приховують своїх стосунків у повсякденному житті, разом купуючи продукти та відпочиваючи із сином блогерки. Бражко та Квіткова натякали на стосунки, але не викладали спільних фото, на яких було видно обличчя.

Також дівчина, яка дуже схожа на Дашу, проводила футболіста на молодіжне Євро-2025. Закохані лайками одне одного пости в інстаграмі та залишали коментарі.