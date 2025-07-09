23-летний футболист столичного клуба выложил совместное фото с известной блогершей Дашей Квитковой. Владимир Бражко поздравил ее с днем рождения, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграма футболиста.

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Бражко подтвердил отношения с Квитковой

9 июля 2025 года Даше Квитковой исполняется 27 лет. Сейчас девушка в кругу подруг отдыхает в Амстердаме (Нидерланды), где и отпразднует свой день рождения.

Футболист Динамо поставил точку на всех слухах о романе с блогером, подтвердив их отношения.

С днем рождения, моя любимая,

– подписал фото Бражко.



Бражко поздравил Квиткову с днем рождения / Скриншот из инстаграма Владимира

Напомним, что ранее пара засветилась вместе на свадьбе защитника Динамо Максима Дячука. После чего появилась информация, что Владимир и Даша не скрывают своих отношений в повседневной жизни, вместе покупая продукты и отдыхая с сыном блогера. Бражко и Квиткова намекали на отношения, но не выкладывали совместных фото, на которых было видно лицо.

Также девушка, которая очень похожа на Дашу, проводила футболиста на молодежное Евро-2025. Влюбленные лайками друг друга посты в инстаграме и оставляли комментарии.