23 мая 2025 года Бражко в своем профиле в инстаграме опубликовал в сториз, где изображена руки игрока и, возможно, его новой избранницы. По анонимной информации одного из изданий, футболист имеет отношения с блогером Дашей Квитковой, пишет 24 канал.

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Бражко подогрел интерес поклонников

Пару Бражко и Квитковой также недавно заметили на свадьбе Максима Дячука.

Блогерша опубликовала интересный видеоролик в своем аккаунте. На нем она под бой курантов в Новогоднюю ночь съедает 12 виноградин под столом и загадывает желание. В следующем кадре – счастливая Даша в объятиях любимого.

Видео сразу вызвало активную реакцию среди подписчиков, и среди комментаторов отметился футболист Владимир Бражко.

"Получается, это все виноград", – в шутку написал он под роликом. В ответ Квиткова оставила лишь эмодзи в виде винограда.



Комментарий Бражко / Скриншот из поста Квитковой

Отметим, что Владимир Бражко неоднократно оставлял комментарии под постами блогера.