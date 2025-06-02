23 травня 2025 року Володимир Бражко у своєму профілі в інстаграмі опублікував у сторіз, де зображена руки гравця та, можливо, його нової обраниці. В мережі завірусилася інформація, що футболіст має стосунки з блогеркою Дашою Квітковою, пише 24 канал.

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Бражко підігрів інтерес шанувальників

Пару Бражка і Квіткової також нещодавно помітили на весіллі Максима Дячука.

Блогерка опублікувала цікавий відеоролик у своєму акаунті. На ньому вона під бій курантів у Новорічну ніч з'їдає 12 виноградин під столом і загадує бажання. У наступному кадрі – щаслива Даша в обіймах коханого.

Відео одразу викликало активну реакцію серед підписників, і серед коментаторів відзначився футболіст Володимир Бражко.

"Виходить, це все виноград", – жартома написав він під роликом. У відповідь Квіткова залишила лише емодзі у вигляді винограду.



Коментар Бражка / Скриншот з посту Квіткової

Відзначимо, що Володимир Бражко неодноразово залишав коментарі під постами блогерки.