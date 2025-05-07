Андрій Лунін – вихованець харківського Металіста, який у 2015-му році переїхав у структуру Дніпра. До літа наступного року голкіпер виступав за юнацький колектив дніпрян, після чого приєднався до головної команди Дніпра.

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Не футбол познайомив Андрія та Анастасію

Саме у той період Лунін познайомився зі своєю нинішньою дружиною Анастасією. 24 Канал розповідає історію кохання Андрія та Анастасії Луніних, їх переїзд у Мадрид та постійну підтримку коханої на матчах.

Анастасія Тамазова (дівоче прізвище дівчини) народилась у Дніпрі, де жила та навчалась в одному із місцевих університетів. Дівчина не була фанаткою футболу, а як і всі дівчата мрія про принца. Любов Анастасії до футболу розпочалась тоді, коли подруга запросила на один із матчів. Відтоді улюблена гра мільйонів закарбувала за собою особливе місце у серці дівчини.

У той період голкіпер, який родом із Краснограда (Харківська область), став справжньою зіркою у складі Дніпра. Натомість знайомство Андрія та Анастасії відбулось не на території стадіону "Дніпро Арена".

Пара познайомилась у соцмережах. Перший час Андрій та Анастасія регулярно переписувались перед тим, як футболіст запросив дівчину, яка йому подобалась, на перше побачення. Відтоді все й закрутилось. Голкіпер Дніпра, попри часті від'їзди на матчі чи збори, задаровував Анастасію подарунками.



Як Андрій познайомився із Анастасією / Фото з інстаграму дружини голкіпера

Навіть різниця у віці (Анастасія старша на 4 роки) не стала перешкодою для їх міцних стосунків. Родина дівчини тепло прийняла Андрія, який швидко став частиною її сім'ї.

Хороша гра Луніна привернула увагу Зорі, до якої він перебрався у липні 2017-го. У Запоріжжя, де раніше грав луганський клуб, разом із голкіпером в орендовану квартиру переїхала його кохана. Анастасія стала справжньою підтримкою для молодого футболіста, який подарував великі надії на майбутнє. Підтримка та любов дівчини лише додавала Андрію впевненості у своїх силах.

До слова. Анастасія хоч родом із Дніпра, але уболівала за донецький Шахтар.

Історичний трансфер у Реал

Однак у луганському колективі Андрій надовго не затримався. Вже 1 липня 2018-го року відбувся один із найлегендарніших трансферів в історії українського футболу. Андрій Лунін став футболістом найтитулованішого клубу Європи мадридського Реала.

Андрій разом із коханою переїхав жити у сонячну Іспанію. Анастасія підтримувала свого обранця, який не зміг від початку закріпитись у "Королівському клубі", тому помандрував за досвідом по різних іспанських командах (Леганес, Реал Вальядолід та Ов'єдо).

Освідчення прямо на футбольному полі

25 грудня 2019-го Андрій робить романтичне освідчення на футбольному полі стадіону у Вальядоліді. Футболіст почув із вуст Анастасії омріяне: "Так".



Лунін освідчився коханій / Фото з інстаграму Анастасії

Лише із липня 2020-го Лунін більше нікуди не їхав із Мадрида. Водночас кохану українського воротаря називали однією із найкрасивіших серед дівчат та дружин інших гравців Реала. Її навіть порівнювали із Джорджиною Родрігес, обраницею колишнього зіркового нападника "вершкових" Кріштіану Роналду.

Українець неодноразово чув у свою сторону критику від фанатів Реала. Однак Анастасія була і є міцною опорою для Андрія, заступаючись за коханого перед уболівальниками.

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Розписка у спортивних костюмах

18 березня 2021-го року пара без жодного офіціозу та гучності одружилась. Андрій та Анастасія не стали влаштовувати грандіозне весілля, а тихцем скромно узаконила свій шлюб. Пара навіть не стала заморочуватись над своїми образами, прийшовши у спортивних костюмах.

18.03.2021. Чоловік. Люблю тебе. Найкращий день у житті,

– підписала світлини новоспечена дружина голкіпера Реала.

Андрій Лунін та його кохана розписались / Фото з інстаграму Анастасії

На світ народився Андрій-молодший

У травні 2022-го у житті футболіста та його дружини розпочався новий період – батьківство. У сім'ї народився син, якого також назвали Андрієм.



Поповнення у родині Луніних / Фото з інстаграму Анастасії

Із народження Андрію Андрійовичу почали прищеплювати любов до футболу. Лунін-джуніор підтримує батька, як вдома, так із трибун "Сантьяго Бернабеу". Дружина футболіста частенько ділиться милим контентом із сином на футбольних матчах.

Син Луніна підтримує його на матчах Реала / Фото з інстаграму Анастасії

Цікаво, що у своїх соцмережах Анастасія Луніна відповіла на запитання своїх підписників. Одному зі читачів стало цікаво, чи планує сім'я футболіста ще дітей. На що дружина Андрія дала відповідь: "ні".

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Також пара полюбляє відвідувати нові для себе місця. Хоча часу в Андрія не так багато через щільний графік тренувального процесу та ігор Реала, але будь-який вільний день сім'я українського воротаря намагається провести цікаво.

Сім'я Луніних полюбляє подорожувати / Фото з інстаграму Анастасії

Контракт Андрія Луніна із Реалом розрахований до кінця червня 2030-го року. Хоча у європейській пресі з'являється все більше чуток про можливий перехід українця в іншу команду. Можна лише із впевненістю сказати, що поруч із Андрієм є велика опора та підтримка у вигляді дружини та сина, які мотивують його на кар'єрне зростання.