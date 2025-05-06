Одна із таких спортивних сімей була збудована у світовому тенісі. Мова йде про красиву родину українки Еліни Світоліної та француза Гаеля Монфіса.

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Перша зустріч Світоліної та Монфіса

Родина тенісистів привертає увагу не лише на корті, а й далеко за його межами. Прихильники з усього світу пильно стежать за життям Еліни та Гаеля, які вже стали батьками.

24 Канал розповідає про знайомство Світоліної та Монфіса, яке перетворилось у родину.

Еліна знала Гаеля ще із підліткового віку, коли Світоліна розпочинала свій шлях до зірки світового тенісу, а Монфіс у той момент вже входив у топ-10 найкращих у світі.

Ми побачились, коли мені було 15 років, але не розмовляли. Він тоді був у топ-10, а я лише розпочинала свій шлях,

– розповідала Еліна в інтерв'ю "Бомбардир".

Пара почала будувати стосунки після того, як Світоліна прилетіла у Париж після перемоги на Підсумковому турнірі WTA у Сінгапурі. Це було ще у 2018-му році, коли у фіналі українка здолала американку Слоан Стівенс. Через соцмережі Монфіс дізнався про приїзд Еліни у столицю Франції та запросив дівчину приєднатись до нього в одному із закладів, де він відпочивав із друзями.



Початок відносин тенісистів / Фото зі спільного акаунту тенісистів в інстаграмі

Приховані стосунки та приїзд в Україну

Еліна та Гаель перші місяці намагались приховувати свої стосунки. Однак відомим тенісистам було складно продовжувати це робити. Тому у 2019-му році прихильники тенісу дізнались про стосунки спортсменів.

Ще за три роки до повномасштабного вторгнення Монфіс встиг відвідати рідну країну своєї коханої. Еліна разом із Гаелем з'їздили у Київ та Одесу, де французький тенісист вперше спробував традиційну українську страву – борщ, який приготувала бабуся Еліни. Відтоді борщ поповнив список улюблених страв відомого тенісиста.

Світоліна та Монфіс відвідали Україну / Фото зі спільного акаунту тенісистів в інстаграмі

Родина української тенісистки тепло прийняла обранця доньки та й сама Україна сподобалась французькому спортсмену.

Несподівана пауза у стосунках

Однак у стосунках пари були важкі моменти. У 2021-му році Еліна та Гаель вирішили поставити на паузу свою історію кохання. Таким рішенням пара шокувала тенісну спільноту.

На щастя, розрив не тривав довго. Пара знову возз'єдналась та продовжила тішити своїх фанів спільним контентом. У стосунках із французом Світоліна розкрилась по-новому. Еліна стала більш розкутою та відкритою зі своїми прихильниками, адже до цього викладала доволі стриманий контент.

Усі труднощі у житті пара долає разом, адже має дуже багато спільного завдяки своєму спортивному життю. Обидвоє із раннього дитинства у тенісі, знають, що таке великі перемоги та болючі падіння.

Своїх фанатів Еліна та Гаель тішать не лише у своїх особистих акаунтах в інстаграмі, а й спільному, який назвали "g.e.m.s.life". Саме у ньому закохані зрідка викладають спільний контент.

Освідчення у засніжених горах та космічна ціна каблучки

На початку квітня 2021-го українська тенісистка повідомила про освідчення. Монфіс зробив пропозицію Еліні, яка відповіла омріяним: "Так". Гаель освідчився коханій на фоні красивих засніжених гір.

Французький тенісист не став економити на каблучці та подарував Еліні прикрасу у британському ювелірному домі Graff. У каблучці присутній діамант смарагдової огранки розміром 5,5 карата. Орієнтовна вартість такої каблучки складає близько 700 тисяч євро.



Монфіс освідчився Світоліній / Фото з інстаграму Еліни

Розкішне весілля у Швейцарії

Вже у липні того ж року пара офіційно узаконила своє кохання. Розкішне весілля тенісної пари відбулось у швейцарському Ньйоні. По ходу святкувань Світоліна змінювала декілька образів: плаття лавандового кольору на білу вишукану з розрізом сукню. Гаель Монфіс також одягнув білий костюм.

На найщасливішу подію у житті Еліни та Гаеля були запрошені найрідніші.

Весілля Світоліної та Монфіса / Фото з інстаграму Еліни

Після весілля Світоліна відверто розповіла, що у Турі залишиться під своїм дівочим прізвищем. Натомість у паспорті допускає варіант із взяттям прізвища Монфіс.

Такі щасливі події у сімейному житті надихнули Еліну на здобуття бронзової медалі Олімпійських ігор-2020 у Токіо, які були перенесені на 2021-й рік через пандемію коронавірусу.

Поповнення у родині зіркових тенісистів

У травні 2022-го пара сповістила, що чекає поповнення у родині – Еліна вагітна. Вільний від змагань час Світоліна використовувала із користю. Вона підтримувала свого чоловіка на змаганнях, їздила в Україну та всіляко допомагала землякам, проти яких повномасштабну війну розгорнула Росія.



Вагітність Світоліної / Фото з інстаграму Еліни

Еліна стала справжнім обличчям України у Європі та світі.

15 жовтня 2022-го року Еліна Світоліна та Гаель Монфіс вперше стали батьками. На світ народилась донечка, яку назвали Скай.

Яка ніч!!! Пані та панове, будь ласка, вітайте Скай Монфіс. Не можу подякувати своєму чоловікові за те, що прожив цей незабутній момент зі мною,

– підписала фото тенісистка.



Світоліна народила доньку / Фото з інстаграму тенісистки

Повернення у корт та виховання Скай

Після народження доньки Світоліна ще трохи часу пробула за межами корту. Через деякий час Еліна поступово повертала у своє життя тренувальний процес та згодом остаточно повернулась у змагальний режим. Організатори турнірів радо запрошували Еліну взяти участь у змаганнях, дававши українці wild card.

Повернення Світоліної на корт після вагітності було феноменальним. Її колеги не переставали засипати Еліну компліментами, яка справді почала грати по-новому.

Попри змагальний графік Еліна та Гаель встигають займатись вихованням єдиної поки що донечки, якій торік виповнилось вже 2 роки. Цікаво, що тенісистка не показує у своїх соцмережах обличчя доньки, а намагається викладати фото зі спини або прикриваючи обличчя.

Також у соцмережах пара часто викладає світлини, коли Скай підтримує маму чи тата під час змагань після екрана планшета чи телевізора.

Світоліна та Монфіс виховують Скай / Фото з інстаграму Еліни

Попри це все Світоліна та її Фонд активно займаються вихованням молодих українських тенісистів. Еліна у компанії із Сергієм Стаховським дають мотивуючі майстер-класи для підростаючого покоління.

Сім'я Світоліної та Монфіса стали справжнім прикладом підтримки та гармонії у спортивній родині. Щаслива пара змогла поєднати професійну кар'єру та особисте життя вже у новій ролі батьків. Еліна та Гаель підтримують одне одного на змаганнях та втішають після болючих поразок, травм.

Їх історія надихає інших спортсменів та шанувальників, що спільно можна подолати усі перешкоди на шляху до щасливого кохання!