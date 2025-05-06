Одна из таких спортивных семей была построена в мировом теннисе. Речь идет о красивой семье украинки Элины Свитолиной и француза Гаэля Монфиса.

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Первая встреча Свитолиной и Монфиса

Семья теннисистов привлекает внимание не только на корте, но и далеко за его пределами. Поклонники со всего мира пристально следят за жизнью Элины и Гаэля, которые уже стали родителями.

24 Канал рассказывает о знакомстве Свитолиной и Монфиса, которое превратилось в семью.

Элина знала Гаэля еще с подросткового возраста, когда Свитолина начинала свой путь к звезде мирового тенниса, а Монфис в тот момент уже входил в топ-10 лучших в мире.

Мы увиделись, когда мне было 15 лет, но не разговаривали. Он тогда был в топ-10, а я только начинала свой путь,

– рассказывала Элина в интервью "Бомбардир".

Пара начала строить отношения после того, как Свитолина прилетела в Париж после победы на Итоговом турнире WTA в Сингапуре. Это было еще в 2018-м году, когда в финале украинка одолела американку Слоан Стивенс. Через соцсети Монфис узнал о приезде Элины в столицу Франции и пригласил девушку присоединиться к нему в одном из заведений, где он отдыхал с друзьями.



Начало отношений теннисистов / Фото из общего аккаунта теннисистов в инстаграме

Скрытые отношения и приезд в Украину

Элина и Гаэль первые месяцы пытались скрывать свои отношения. Однако известным теннисистам было сложно продолжать это делать. Поэтому в 2019-м году поклонники тенниса узнали об отношениях спортсменов.

Еще за три года до полномасштабного вторжения Монфис успел посетить родную страну своей возлюбленной. Элина вместе с Гаэлем съездили в Киев и Одессу, где французский теннисист впервые попробовал традиционное украинское блюдо – борщ, который приготовила бабушка Элины. С тех пор борщ пополнил список любимых блюд известного теннисиста.

Свитолина и Монфис посетили Украину / Фото из совместного аккаунта теннисистов в инстаграме

Семья украинской теннисистки тепло приняла избранника дочери и сама Украина понравилась французскому спортсмену.

Неожиданная пауза в отношениях

Однако в отношениях пары были тяжелые моменты. В 2021-м году Элина и Гаэль решили поставить на паузу свою историю любви. Таким решением пара шокировала теннисное сообщество.

К счастью, разрыв не длился долго. Пара снова воссоединилась и продолжила радовать своих фанов общим контентом. В отношениях с французом Свитолина раскрылась по-новому. Элина стала более раскованной и открытой со своими поклонниками, ведь до этого выкладывала довольно сдержанный контент.

Все трудности в жизни пара преодолевает вместе, ведь имеет очень много общего благодаря своей спортивной жизни. Оба с раннего детства в теннисе, знают, что такое большие победы и болезненные падения.

Своих фанатов Элина и Гаэль радуют не только в своих личных аккаунтах в инстаграме, но и совместном, который назвали "g.e.m.s.life". Именно в нем влюбленные изредка выкладывают совместный контент.

Предложение в заснеженных горах и космическая цена кольца

В начале апреля 2021-го украинская теннисистка сообщила о предложении руки и сердца. Монфис сделал предложение Элине, которая ответила желанным: "Да". Гаэль сделал предложение любимой на фоне красивых заснеженных гор.

Французский теннисист не стал экономить на кольце и подарил Элине украшение в британском ювелирном доме Graff. В кольце присутствует бриллиант изумрудной огранки размером 5,5 карата. Ориентировочная стоимость такого кольца составляет около 700 тысяч евро.



Монфис сделал Свитолиной предложение / Фото из инстаграма Элины

Роскошная свадьба в Швейцарии

Уже в июле того же года пара официально узаконила свою любовь. Роскошная свадьба теннисной пары состоялась в швейцарском Ньоне. По ходу празднования Свитолина меняла несколько образов: платье лавандового цвета на белое изысканное с разрезом платье. Гаэль Монфис также надел белый костюм.

На самое счастливое событие в жизни Элины и Гаэля были приглашены родные.

Свадьба Свитолиной и Монфиса / Фото из инстаграма Элины

После свадьбы Свитолина откровенно рассказала, что в Туре останется под своей девичьей фамилией. Зато в паспорте допускает вариант с взятием фамилии Монфис.

Такие счастливые события в семейной жизни вдохновили Элину на получение бронзовой медали Олимпийских игр-2020 в Токио, которые были перенесены на 2021-й год из-за пандемии коронавируса.

Пополнение в семье звездных теннисистов

В мае 2022-го пара сообщила, что ждет пополнения в семье – Элина беременна. Свободное от соревнований время Свитолина использовала с пользой. Она поддерживала своего мужа на соревнованиях, ездила в Украину и всячески помогала землякам, против которых полномасштабную войну развернула Россия.



Беременность Свитолиной / Фото из инстаграма Элины

Элина стала настоящим лицом Украины в Европе и мире.

15 октября 2022-го года Элина Свитолина и Гаэль Монфис впервые стали родителями. На свет родилась дочь, которую назвали Скай.

Какая ночь!!! Дамы и господа, пожалуйста, поздравляйте Скай Монфис. Не могу поблагодарить своего мужа за то, что прожил этот незабываемый момент со мной,

– подписала фото теннисистка.



Свитолина родила дочь / Фото из инстаграма теннисистки

Возвращение в корт и воспитание Скай

После рождения дочери Свитолина еще немного времени пробыла за пределами корта. Через некоторое время Элина постепенно возвращала в свою жизнь тренировочный процесс и впоследствии окончательно вернулась в соревновательный режим. Организаторы турниров с радостью приглашали Элину принять участие в соревнованиях, давая украинке wild card.

Возвращение Свитолиной на корт после беременности было феноменальным. Ее коллеги не переставали засыпать Элину комплиментами, которая действительно начала играть по-новому.

Несмотря на соревновательный график Элина и Гаэль успевают заниматься воспитанием единственной пока дочери, которой в прошлом году исполнилось уже 2 года. Интересно, что теннисистка не показывает в своих соцсетях лицо дочери, а пытается выкладывать фото со спины или прикрывая лицо.

Также в соцсетях пара часто выкладывает фотографии, когда Скай поддерживает маму или папу во время соревнований после экрана планшета или телевизора.

Свитолина и Монфис воспитывают Скай / Фото из инстаграма Элины

Несмотря на это все Свитолина и ее Фонд активно занимаются воспитанием молодых украинских теннисистов. Элина в компании с Сергеем Стаховским дают мотивирующие мастер-классы для подрастающего поколения.

Семья Свитолиной и Монфиса стали настоящим примером поддержки и гармонии в спортивной семье. Счастливая пара смогла совместить профессиональную карьеру и личную жизнь уже в новой роли родителей. Элина и Гаэль поддерживают друг друга на соревнованиях и утешают после болезненных поражений, травм.

Их история вдохновляет других спортсменов и поклонников, что совместно можно преодолеть все препятствия на пути к счастливой любви!