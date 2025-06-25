Украинская теннисистка Элина Свитолина является одной из самых успешных спортсменок страны. Девушка имеет в своем активе 18 трофеев, в том числе триумф на Итоговом турнире-2018.

По теме Свитолина показала идеальную фигуру в купальнике: эффектные фото

Кроме этого, Свитолина известна тем, что является женой известного теннисиста Гаэля Монфиса. Француз также проводит успешную карьеру, ведь на его счету 13 титулов. 24 Канал решил разобраться, кто из пары больше заработал в теннисе.

Сколько зарабатывает Монфис

В мужском теннисе призовые обычно выше женского. Однако победы Элины в теннисе более весомые, чем Гаэля. В свое время украинка занимала третье место в рейтинге WTA, а также аж 13 раз доходила до четвертьфинала турнира Grand Slam.

Известно, что 38-летний Монфис за свою карьеру заработал призовыми около 24 миллионов долларов. По этому показателю он занимает 24 место в истории мужского тенниса.

При этом в 2021 году Элина отмечала, что Гаэль зарабатывает больше нее благодаря рекламным контрактам. Впрочем пока ситуация изменилась в пользу украинской спортсменки.

Сколько зарабатывает Свитолина

30-летняя одесситка получила чуть более 26 миллионов долларов призовых (14 место в истории среди женщин). Из них 678 тысяч Элина получила за 2024 год, но куда более удачно для Свитолиной складывается 2025 год.

Читайте также Ястремская поднялась в рейтинге WTA после турнира в Ноттингеме: какие места у других украинок

Всего за полгода украинке удалось получить около 1,7 миллиона долларов. При этом за последнее время Свитолина получила немало спонсорских контрактов, частности от таких компаний:

Adidas

Hublot

Wilson

Nova Post

Eafit

MacPaw

Waterdrop

Диадема

Dockers

Эти контракты позволяют Свитолиной получать в среднем около 1 миллиона долларов в год. Общий доход Элины за всю карьеру оценивается в сумму около 42 миллионов долларов.

Впрочем даже без рекламных соглашений Элина уже имеет больше призовых за своего мужа. Сейчас украинка готовится к Уимблдону. На турнире WTA500 в Бад-Гомбурге Свитолина стартовала с победы на Элизе Мертенс.