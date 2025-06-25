Андрій Лунін заробляє менше за Олександра Зінченка, Михайла Мудрика та Артема Довбика. Річна зарплата українського воротаря "Королівського клубу" складає 4,5 мільйона євро, повідомляє 24 Канал.

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Скільки заробляє Лунін у Реалі: що можна купити в Україні

Щоправда, ця сума вказана без урахування податків. Якщо перевести зарплату Луніна у національну українську валюту (по середньому курсу), то вона складає 216 мільйонів 450 тисяч гривень.

Тому подумаємо, що ж та скільки усього можна придбати на ці гроші. Розпочнімо із автомобілів, які так полюбляють купувати футболісти.

Футболістам Реала пощастило, що із 2022-го року одним зі спонсорів клубу стала компанія BMW. Відтоді гравці отримують нові автівки цієї марки у користування. Так, торік Лунін став володарем автомобіля BMW i5 M60 xDrive. Таку ж модель для себе обирали тоді ще головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті та польові гравці – Федеріко Вальверде та Едуарду Камавінга.



BMW дарує автомобілі гравцям Реала / Фото мадридського клубу

В Україні ж автомобіль BMW i5 2025 (M Sport Package Pro M60) хDrive у середньому коштує понад 83 тисячі євро. За одну річну зарплату Луніна у Реалі, якщо не враховувати податків, можна придбати 53 автомобілі даної марки.

BMW i5 2025 / Фото з сайту AUTO.RIA

Окрім автомобілів зірки футболу полюбляють купувати або орендувати для комфортного життя красиві будинки. Лунін із родиною освоїлись у Мадриді та навіть придбали там власну домівку.

В Україні ж в елітному Печерському районі в Києві можна придбати одну або дві квартири. У середньому від 1,6 до 4-х мільйонів доларів. Вартість залежить від величини квартири, поверху та інших моментів.

Також більшість футболістів надають перевагу, аж ніяк, не смартфонам на системі Android. В Україні Apple iPhone 16 Pro Max 1TB Black Titanium у середньому коштує 83 тисячі гривень (на сайті Rozetka по акції 83399 гривень).

Лунін може придбати за свою нову зарплату понад 2,5 тисячі таких Apple iPhone, а якщо точніше – майже 2595 телефонів.

Apple iPhone 16 Pro Max 1TB Black Titanium / Фото із Rozetka

Ну що ж тепер перейдемо до футбольних моментів. Спершу візьмемо до уваги те, без чого футболу просто б не було – футбольного м'яча. У середньому ігровий м'яч Nike Flight або Adidas Pro коштує в Україні 130 доларів. В українській валюті це орієнтовно 5400 гривень.

За свою зарплату український воротар Реала може купити 40 тисяч новеньких футбольних м'ячів таких моделей.

Скільки за зарплату Луніна (без вирахування податків) можна побудувати спортивних майданчиків:

Міні-футбольних полів (42х22 метра). Середня ціна 915 тисяч гривень – 236 поля .

. Тенісних кортів зі штучною травою (18х36 метра), якщо ціна 630 тисяч гривень – 343 тенісні корти.

Полів для великого футболу (100х60 метрів), якщо ціна у середньому 3 мільйони гривень – 72 поля.

Мультиспортивних майданчиків (18х36 метра), якщо вартість 590 тисяч гривень – 366 штук.

Відзначимо. Попередня зарплата Андрія Луніна у Реалі складала два мільйони євро. Попри підвищення зарплати український воротар продовжує залишатись в останніх місцях рейтингу невисокооплачуваних гравців мадридського клубу.

Цікаво, що підвищена зарплата українця є більшою, аніж коштує увесь склад Інгульця, який за підсумками сезону-2024/2025 вилетів у Першу лігу України. Вартість клубу із Петрового складає 4,2 мільйона євро.

Також за річну зарплату Лунін можна було б придбати абонементи на сезон уболівальникам Карпат. При цьому на два сезони поспіль (61842 абонементи), адже вартість перепусток у сезоні УПЛ-2024/2025 коштувала 3,5 тисячі гривень, а стадіон "Україна" вміщує 28051 глядача (сидячі). І це у мирний час, адже під час повномасштабної війни кожен із клубів має обмежену квоту для фанів.

До слова, у сезоні-2024/2025 Лунін взяв участь у 14-ти матчах Реала, у яких пропустив 19 голів та 6 ігор відіграв на нуль. Мадридський клуб продовжує виступати на Клубному ЧС-2025 у США. Після двох турів "вершкові" із 4 балами очолює групу Н. Андрій не брав участі у перших двох іграх, просидівши їх на лаві запасних.