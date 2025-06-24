В услугах 26-летнего вратаря "сливочных" заинтересован представитель АПЛ. В частности, английский клуб сделал предложение "бланкос" относительно трансфера украинца, пишет 24 канал со ссылкой на Defensa Central.

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Куда может перейти Лунин

По имеющейся информации, Манчестер Юнайтед серьезно заинтересован в подписании Андрея Лунина. Ведь "красные дьяволы" намерены избавиться от своего нынешнего голкипера Андре Онаны.

Манкунианцы сделали предложение Реалу по Лунину в размере 15 миллионов евро. Однако президент клуба Флорентино Перес отказал английским покупателям, оценив Андрея в 25-30 миллионов евро.

К слову. Андрей Лунин в сезоне 2024/2025 сыграл за Реал всего в 12 матчах в официальных турнирах. За это время украинский голкипер пропустил 19 голов и сделал 4 клинча.

Ранее сообщали, что известный французский клуб планирует приобрести Андрея Лунина летом этого года. Однако присутствие российского футболиста может стать проблемой для трансфера украинца.

Напомним, что Реал сейчас выступает на Клубном чемпионате мира 2025 года в США. В следующем матче "сливочные" сыграют против Зальцбурга – 27 июня, в 4:00 по киевскому времени.