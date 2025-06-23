Была информация, что Тибо Куртуа может покинуть "сливочных" уже летом или в следующем году, что открывало бы большие перспективы для украинца. Бельгийский вратарь ответил на вопрос журналистов, действительно ли намерен покинуть мадридский клуб, сообщает 24 Канал со ссылкой на Managing Madrid.

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Где собирается продолжить карьеру Куртуа

33-летний голкипер рассказал, что его все устраивает в Реале и он даже планирует завершить карьеру в составе "сливочных". Поэтому Андрею Лунину будет сложно рассчитывать на увеличение количества игровой практики, ведь Тибо Куртуа имеет полное доверие.

Надеюсь, я смогу продлить свой контракт. Я очень счастлив в Реале, играть здесь – настоящая мечта. Я полностью доверяю клубу, они знают, что хочу остаться в Мадриде. Надеюсь, в этой команде я и завершу карьеру. Но теперь нужно думать о том, чтобы качественно выступать на футбольном поле в ближайших матчах,

– сказал Куртуа.

Отметим, что контракт Тибо Куртуа с Реалом рассчитан до 30 июня 2026 года. Как сообщали инсайдеры, "сливочные" намерены продлить сотрудничество с бельгийцем еще на два сезона.

К слову. В кампании-2024/2025 Куртуа провел 49 матчей на клубном уровне. В них он пропустил 57 голов и 15 раз оставлял свои ворота "сухими".

Напомним, что Андрей Лунин имеет несколько вариантов продолжения карьеры. В частности, он является главным кандидатом на замену легендарного голкипера в гранде Бундеслиги.