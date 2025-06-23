Перед стартом нового сезона суперкомпьютер назвал будущего победителя сильнейшего чемпионата в мире – Английской Премьер-лиги. Он спрогнозировал места всех команд в турнирной таблице, сообщает 24 Канал со ссылкой на GiveMeSport.

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Прогноз ИИ на АПЛ-2025/2026

Устройство BettingLounge смоделировало все результаты 10 тысяч раз на основе календаря АПЛ-2025/2026. По результатам его прогноза, в чемпионате Англии будет немало неожиданных результатов.

Победу в турнире суперкомпьютер прогнозирует Ливерпулю. Он считает, что "красные" защитят титул, набрав 82 зачетных балла.

На второй строчке должен оказаться Манчестер Сити, который завершит сезон с отставанием в три очка от чемпиона. Арсенал завоюет "бронзу", значительно отстав от двух лидеров, а четвертое место, которое гарантирует попадание в Лигу чемпионов, займет Астон Вилла.

Ньюкаслу искусственный интеллект прогнозирует пятую позицию, а Челси Михаила Мудрика окажется лишь на шестой строчке.

Что интересно, суперкомпьютер снова не ожидает от Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма хороших выступлений. Он отдал им лишь 14-е и 15-е место соответственно, а вылететь должны три клуба, которые только поднялись из Чемпионшипа.

Турнирная таблица АПЛ-2025/2026 по версии суперкомпьютера

  1. Ливерпуль – 82 очка
  2. Манчестер Сити – 79
  3. Арсенал – 72
  4. Астон Вилла – 64
  5. Ньюкасл – 63
  6. Челси – 60
  7. Брентфорд – 59
  8. Брайтон – 55
  9. Кристал Пэлас – 54
  10. Борнмут – 52
  11. Ноттингем Форест – 51
  12. Фулхэм – 48
  13. Вест Хэм – 45
  14. Манчестер Юнайтед – 44
  15. Тоттенхэм – 43
  16. Эвертон – 42
  17. Вулверхэмптон – 41
  18. Бернли – 40
  19. Лидс – 34
  20. Сандерленд – 22

Справка. Сезон-2025/2026 в АПЛ начнется 15 августа. Действующим чемпионом является Ливерпуль, который в предыдущей кампании оторвался от ближайшего преследователя на десять очков.

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