Перед стартом нового сезона суперкомпьютер назвал будущего победителя сильнейшего чемпионата в мире – Английской Премьер-лиги. Он спрогнозировал места всех команд в турнирной таблице, сообщает 24 Канал со ссылкой на GiveMeSport.
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Прогноз ИИ на АПЛ-2025/2026
Устройство BettingLounge смоделировало все результаты 10 тысяч раз на основе календаря АПЛ-2025/2026. По результатам его прогноза, в чемпионате Англии будет немало неожиданных результатов.
Победу в турнире суперкомпьютер прогнозирует Ливерпулю. Он считает, что "красные" защитят титул, набрав 82 зачетных балла.
На второй строчке должен оказаться Манчестер Сити, который завершит сезон с отставанием в три очка от чемпиона. Арсенал завоюет "бронзу", значительно отстав от двух лидеров, а четвертое место, которое гарантирует попадание в Лигу чемпионов, займет Астон Вилла.
Ньюкаслу искусственный интеллект прогнозирует пятую позицию, а Челси Михаила Мудрика окажется лишь на шестой строчке.
Что интересно, суперкомпьютер снова не ожидает от Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма хороших выступлений. Он отдал им лишь 14-е и 15-е место соответственно, а вылететь должны три клуба, которые только поднялись из Чемпионшипа.
Турнирная таблица АПЛ-2025/2026 по версии суперкомпьютера
- Ливерпуль – 82 очка
- Манчестер Сити – 79
- Арсенал – 72
- Астон Вилла – 64
- Ньюкасл – 63
- Челси – 60
- Брентфорд – 59
- Брайтон – 55
- Кристал Пэлас – 54
- Борнмут – 52
- Ноттингем Форест – 51
- Фулхэм – 48
- Вест Хэм – 45
- Манчестер Юнайтед – 44
- Тоттенхэм – 43
- Эвертон – 42
- Вулверхэмптон – 41
- Бернли – 40
- Лидс – 34
- Сандерленд – 22
Справка. Сезон-2025/2026 в АПЛ начнется 15 августа. Действующим чемпионом является Ливерпуль, который в предыдущей кампании оторвался от ближайшего преследователя на десять очков.
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