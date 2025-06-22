Известный портал TNT Sports обнародовал рейтинг главных претендентов на "Золотой мяч 2025". Впервые за долгое время в нем сменился лидер, информирует 24 Канал.
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Кто является фаворитом на "Золотой мяч"
Его возглавил полузащитник ПСЖ Витинья. Португалец вышел на первое место после победы со своей сборной в Лиге наций. Также в кампании-2024/2025 он выиграл с парижанами требл.
25 летний футболист опередил своего одноклубника Усмана Дембеле, который опустился на вторую позицию. Тройку же замыкает вундеркинд Барселоны Ламин Ямаль.
Отметим, что в десятку главных претендентов вошли сразу шесть игроков ПСЖ. Там также оказались Рафинья, Мохамед Салах и Килиан Мбаппе.
Рейтинг главных фаворитов на "ЗМ-2025"
- Витинья (ПСЖ)
- Усман Дембеле (ПСЖ)
- Ламин Ямаль (Барселона)
- Рафинья (Барселона)
- Нуну Мендеш (ПСЖ)
- Ашраф Хакими (ПСЖ)
- Мохамед Салах (Ливерпуль)
- Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
- Килиан Мбаппе (Реал)
- Хвича Кварацхелия (ПСЖ)
К слову. В сезоне-2024/2025 Витинья провел 54 матча на клубном уровне. В них он забил восемь голов и отдал три результативные передачи.
Напомним, что обладателем "Золотого мяча-2024" стал испанский полузащитник Манчестер Сити Родри. Он опередил Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема, которые заняли второе и третье места соответственно.