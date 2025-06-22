Известный портал TNT Sports обнародовал рейтинг главных претендентов на "Золотой мяч 2025". Впервые за долгое время в нем сменился лидер, информирует 24 Канал.

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Кто является фаворитом на "Золотой мяч"

Его возглавил полузащитник ПСЖ Витинья. Португалец вышел на первое место после победы со своей сборной в Лиге наций. Также в кампании-2024/2025 он выиграл с парижанами требл.

25 летний футболист опередил своего одноклубника Усмана Дембеле, который опустился на вторую позицию. Тройку же замыкает вундеркинд Барселоны Ламин Ямаль.

Отметим, что в десятку главных претендентов вошли сразу шесть игроков ПСЖ. Там также оказались Рафинья, Мохамед Салах и Килиан Мбаппе.

Рейтинг главных фаворитов на "ЗМ-2025"

Витинья (ПСЖ) Усман Дембеле (ПСЖ) Ламин Ямаль (Барселона) Рафинья (Барселона) Нуну Мендеш (ПСЖ) Ашраф Хакими (ПСЖ) Мохамед Салах (Ливерпуль) Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) Килиан Мбаппе (Реал) Хвича Кварацхелия (ПСЖ)

К слову. В сезоне-2024/2025 Витинья провел 54 матча на клубном уровне. В них он забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Напомним, что обладателем "Золотого мяча-2024" стал испанский полузащитник Манчестер Сити Родри. Он опередил Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема, которые заняли второе и третье места соответственно.