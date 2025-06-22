Відомий портал TNT Sports оприлюднив рейтинг головних претендентів на "Золотий м'яч 2025". Уперше за тривалий час у ньому змінився лідер, інформує 24 Канал.
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Хто є фаворитом на "Золотий м'яч"
Його очолив півзахисник ПСЖ Вітінья. Португалець вийшов на перше місце після перемоги зі своєю збірною в Лізі націй. Також у кампанії-2024/2025 він виграв з парижанами требл.
25 річний футболіст випередив свого одноклубника Усмана Дембеле, який опустився на другу позицію. Трійку ж замикає вундеркінд Барселони Ламін Ямаль.
Зазначимо, що в десятку головних претендентів увійшли одразу шість гравців ПСЖ. Там також опинилися Рафінья, Мохамед Салах і Кіліан Мбаппе.
Рейтинг головних фаворитів на "ЗМ-2025"
- Вітінья (ПСЖ)
- Усман Дембеле (ПСЖ)
- Ламін Ямаль (Барселона)
- Рафінья (Барселона)
- Нуну Мендеш (ПСЖ)
- Ашраф Хакімі (ПСЖ)
- Мохамед Салах (Ліверпуль)
- Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ)
- Кіліан Мбаппе (Реал)
- Хвіча Кварацхелія (ПСЖ)
До слова. У сезоні-2024/2025 Вітінья провів 54 матчі на клубному рівні. У них він забив вісім голів і віддав три результативні передачі.
Нагадаємо, що володарем "Золотого м'яча-2024" став іспанський півзахисник Манчестер Сіті Родрі. Він випередив Вінісіуса Жуніора та Джуда Беллінгема, які посіли друге та третє місця відповідно.