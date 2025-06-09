У Мюнхені на стадіоні "Альянц-Арена" відбувся фінал Ліги націй 2024-2025. У вирішальній битві за трофей зійшлись збірні Португалії та Іспанії, повідомляє 24 Канал.

До теми Другий трофей для Роналду: Португалія виграла Лігу націй в напруженій серії пенальті

Огляд фіналу

Команди вже зі старту почали забивати та радувати фанатів яскравою грою. В середині першого тайму захист Португалії непорозумівся один із одним, внаслідок чого Субіменді опинився сам із м'ячем перед порожніми воротами.

Як Субіменді відкрив рахунок: дивіться відео

Але "сагреш" вдалось швидко відновити паритет. Оборонці Іспанії дали Мендешу пройти у свій майданчик та точно пробити у дальній кут. Команди готові були піти на перерву за нічиєї.

Точний удар від Нуну Мендеша: дивіться відео

Втім Оярсабалю вдалось відзначитись після хитрого пасу від Педрі. У другому таймі Португалія почала тиснути та змогла досягти свого на 60-ій хвилині.

Як Оярсабаль вивів Іспанію вперед: дивіться відео

Закидання від Мендеша призвело до того, що м'яч опинився у Роналду і той впритул розстріляв Сімона. В подальшому збірні почали грати більш обережно, завдяки чому гра дійшла до серії пенальті.

Точний удар Роналду в фіналі Ліги націй: дивіться відео

Там гравці били майже безпомилково, але антигероєм став Мората. Удар Альваро зміг парирувати Кошта. Таким чином, Португалія вдруге виграла Лігу націй та здобула третій титул в історії..

Огляд матчу Португалія – Іспанія: дивіться відео