Ліга націй 2024-2025 підійшла до завершення. У неділю, 8 червня, в Мюнхені відбувся фінал турніру, в якому збірна Португалії зустрілась із Іспанією, повідомляє 24 Канал.

До теми Ямаль встановив унікальне досягнення, яке нікому не підкорювалося більше 100 років

Стартові склади

Обидві команди вже мають смак перемог в Лізі націй. Португалія стала першим тріумфатором турніру в історії, вигравши його у 2019 році. Іспанці ж вийшли вже у третій фінал поспіль.

Два роки тому "фурія роха" виграла трофей по пенальті у Хорватії. Тепер же саме підопічні де ла Фуенте вважались фаворитами фіналу, хоча Роналду і компанія були проти.

Наставники зробили по дві заміни в основі у порівнянні з півфіналами. У Іспанії в основі вийшли Мінгеса та Руїс, тоді як "сагреш" довірились з перших хвилин Вітіньї та Консейсау. Останній став одним з героїв зустрічі із німцями, забивши гол-красень з заміни.

Португалія – Іспанія 2:2 (пен – 5:3)

Голи: Мендеш, 26, Роналду, 61 – Субіменді, 21, Оярсабаль, 45.

Іспанія очікувано захопила ігрову ініціативу зі старту. Проте по небезпечним моментами Португалія не поступалась супернику, адже не підпускала "фурію роху" близько до своїх воріт.

Читайте також Збірна Франції здобула "бронзу" Ліги націй, здолавши Німеччину

Втім саме підопічним де ла Фуенте вдалось першими відзначитись завдяки неузгодженим діям Кошти, Діаша та Інасіу. Гравці не розібрались у своєму майданчику після подачі з флангу, подарувавши м'яч Субіменді.

Перший гол у матчі Португалія – Іспанія: дивіться відео

Тому залишалось влучити у порожні ворота. Однак Португалія змогла швидко відновити паритет. Захист іспанців дав Мендешу увійти у власний майданчик та точно пробити у дальній кут.

Мендеш зрівняв рахунок у фіналі Ліги націй: дивіться відео

Команди були близькі до того, щоб піти на перерву за рівного рахунку. Але Оярсабаль був проти, розписавшись у воротах Кошти на 45-ій хвилині після розрізаючого пасу від Педрі.

Оярсабаль вивів Іспанію вперед: дивіться відео

Роналду on fire

Після перерви португальці очікувано пішли вперед. Вже на четвертій хвилині другого тайму Фернандеш забив красивим дальнім ударом. Але гол був скасований через офсайд у Бруну.

Проте тиск від "сагреш" дав свій результат. На 60-й хвилині Мендеш виконав навіс і м'яч після рикошету опинився у Роналду. Той легко розстріляв впритул ворота Сімона.

Роналду забиває у фіналі Ліги націй: дивіться відео

Португалія хотіла швидко забити і третій, але зрештою віддала м'яч Іспанії та стала чекати екстратаймів. "Фурія роха" спробувала вирвати перемогу, проте Діогу Кошта не дозволив суперникам відзначитись.

На ці екстратайми вже не вийшов Роналду, який в кінці основного часу отримав пошкодження. Зрештою на гостроту атак Португалії це не вплинуло. Вже на другій хвилині овертаймів ледь не забив Семеду, який з 5-6 метрів пробив повз ворота.

Вирішальна серія пенальті

Крім цього, вихід Леау загострив атакувальні дії Португалії. Гравця Мілана доводилось накривати кільком суперникам. Це дозволило "сагреш" мати ігрову перевагу в екстратаймах, проте команди зрештою дійшли до серії пенальті.

Там перемога у підсумку дісталась Португалії. Команди били безпомилково до восьмого удару. Вирішальний промах на рахунку Морати, що вийшов на заміну в екстратаймі.

Кошта відбив удар Альваро та приніс своїй збірній трофей. Для Португалії це другий тріумф в Лізі націй та третій трофей за всю історію. Іспанія ж складає повноваження тріумфатора турніру.