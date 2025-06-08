Обидві команди не змогли подолати півфінальну стадію турніру. Німці поступились збірній Португалії, а "Ле Бле" у гольовій перестрілці не пройшли потужну Іспанію, повідомляє 24 канал.

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Битва за бронзові медалі

Господарка турніру Німеччина не вийшла у фінал Ліги націй 2024/2025. Проте у Бундестім була нагода здобути хоча б бронзові медалі турніру.

Франція після прикрої поразки від Німеччини теж не хотіла програвати. "Ле Бле" були налаштовані на перемогу.

Німеччина – Франція 0:2

Голи: Мбаппе, 45, Олісе, 84

Збірна Німеччини активно розпочала матч проти зіркових французів. Гравці Бундестім мали щонайменше чотири нагоди на старті гри, аби відкрити рахунок.

Згодом Карім Адеємі заробив пенальті. Проте після перегляду VAR головний арбітр змінив думку та показав жовту за симуляцію німецькому нападнику.

На 45-й хвилині матчу Кіліан Мбаппе відзначився забитим голом. "Ле Бле" змогли повести у рахунку на відміну від господарки турніру.

Гол Кіліан Мбаппе: дивіться відео

У другому таймі Німеччина продовжила пресингувати французів. Бундестім навіть вдалось зрівняти рахунок, але після перегляду VAR гол було скасовано через порушення правил в атаці.

За 5 хвилин до кінця матчу збірна Франції забила вдруге. Цього разу відзначився Майкл Олісе.

Гол Майкла Олісе: дивіться відео

У підсумку "Ле Бле" здолали німців з рахунком 2:0 та завоювали "бронзу" Ліги націй 2024/2025.

Нагадаємо, що сьогодні о 22:00 за київським часом відбудеться фінал Ліги націй 2024/2025. У вирішальному матчі зустрінуться Іспанія та Португалія.