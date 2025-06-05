В Лізі націй відбувся другий півфінал 2024-2025. У зустрічі в Штутгарті зійшлись збірні Іспанії та Франції, які боролись за право зіграти у вирішальному матчі проти Португалії, повідомляє 24 Канал.

До теми Роналду показав свою велич: Португалія вирвала перемогу у важкому матчі із Німеччиною

Другий півфінал

Саме команда Кріштіану Роналду стала першим фіналістом змагання. У середу, 4 червня, "сагреш" здобули вольову перемогу над Німеччиною, а сам CR7 забив переможний м'яч.

У другому матчі збірна Іспанії зійшлась у протистоянні із зірковими французами. Команди визначили другого фіналіста Ліги націй 2024/2025.

Іспанія – Франція 5:4

Голи: Вільямс, 22, Меріно, 25, Ямал, 54 (П), 67 Педрі, 55 – Мбаппе, 59, Шеркі, 79, Вівіана, 84 (ГВВ), Коло Муані, 90+3

Іспанія та Франція активно розпочали матч. Обидві команди мали гарні нагоди, аби відкрити рахунок у матчі, проте влучнішими виявились гравці "Фурії Рохи".

Іспанці першими розмочили рахунок у грі. На 22-й хвилині матчу забитим голом відзначився Ніко Вільямс.

Гол Ніко Вільямса: дивіться відео

За три хвилини "Фурія Роха" забила другий гол, шокувавши французів. Цього разу відзначився Мікель Меріно.

Гол Мікеля Меріно: дивіться відео

Варто відзначити, що підопічні Дідьє Дешама не здались. Однак воротар іспанців Унаї Сімон вдало зіграв, не давши французам відіграти бодай один гол.

Божевільний другий тайм

На старті другого тайму Іспанія довела рахунок до розгромного – 3:0. Ламін Ямал реалізував пенальті у ворота французів.

Гол Ламіня Ямала: дивіться відео

За хвилину "Фурія Роха" закрила питання переможця матчу. Педрі забив четвертий гол у протистоянні із французами.

Гол Педрі: дивіться відео

"Ле Бле" одразу змогли відквитати один м'яч у іспанців. Зірковий Кіліан Мбаппе реалізував пенальті, перегравши Унаї Сімона.

Гол Кіліана Мбаппе: дивіться відео

Ламін Ямал знову продемонстрував високий рівень та продовжив побиття французів. Талановитий вінгер відзначився дублем у грі, зробивши рахунок 5:1 на 67-й хвилині матчу.

Другий гол Ламіна Ямала: дивіться відео

На 79-й хвилині протистояння рахунок став 5:2. Матіас Шеркі відзначився чудовим голом та скоротив відставання до трьох м'ячів.

Гол Матіаса Шеркі: дивіться відео

Згодом французи змогли відквитати ще один м'яч. Цього разу не без допомоги іспанців. Захисник "Фурії Рохи" Дані Вівіан зрізав у свої ворота, відзначившись автоголом.

Автогол Дані Вівіана: дивіться відео

Кінець матчу видався валідольним для іспанців. Коло Муані на 90+3 хвилині скоротив відставання до одного голу – 5:4.

Гол Коло Муані: дивіться відео

У підсумку французи не змогли здійснити камбек. Матч завершився перемогою "Фурії Рохи" з рахунком 5:4.

Тепер збірна Іспанії зіграє проти Португалії у фіналі Ліги націй 2024/2025 – 8 червня. Франція у той же день зустрінеться з німцями у матчі за третє місце.