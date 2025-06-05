В Лиге наций состоялся второй полуфинал 2024-2025. Во встрече в Штутгарте сошлись сборные Испании и Франции, которые боролись за право сыграть в решающем матче против Португалии, сообщает 24 Канал.

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Второй полуфинал

Именно команда Криштиану Роналду стала первым финалистом соревнования. В среду, 4 июня, "сагреш" одержали волевую победу над Германией, а сам CR7 забил победный мяч.

Во втором матче сборная Испании сошлась в противостоянии со звездными французами. Команды определили второго финалиста Лиги наций 2024/2025.

Испания – Франция 5:4

Голы: Уильямс, 22, Мерино, 25, Ямал, 54 (П), 67 Педри, 55 – Мбаппе, 59, Шерки, 79, Вивиана, 84 (ГВВ), Коло Муани, 90+3

Испания и Франция активно начали матч. Обе команды имели хорошие возможности, чтобы открыть счет в матче, однако более точными оказались игроки "Фурии Рохи".

Испанцы первыми размочили счет в игре. На 22-й минуте матча забитым голом отметился Нико Уильямс.

Гол Нико Уильямса: смотрите видео

Через три минуты "Фурия Роха" забила второй гол, шокировав французов. На этот раз отличился Микель Мерино.

Гол Микеля Мерино: смотрите видео

Стоит отметить, что подопечные Дидье Дешама не сдались. Однако вратарь испанцев Унаи Симон удачно сыграл, не дав французам отыграть хотя бы один гол.

Сумасшедший второй тайм

На старте второго тайма Испания довела счет до разгромного – 3:0. Ламин Ямал реализовал пенальти в ворота французов.

Гол Ламиня Ямала: смотрите видео

За минуту "Фурия Роха" закрыла вопрос победителя матча. Педри забил четвертый гол в противостоянии с французами.

Гол Педри: смотрите видео

"Ле Бле" сразу смогли отквитать один мяч у испанцев. Звездный Киллиан Мбаппе реализовал пенальти, переиграв Унаи Симона.

Гол Килиана Мбаппе: смотрите видео

Ламин Ямал снова продемонстрировал высокий уровень и продолжил избиение французов. Талантливый вингер отметился дублем в игре, сделав счет 5:1 на 67-й минуте матча.

Второй гол Ламина Ямала: смотрите видео

На 79-й минуте противостояния счет стал 5:2. Матиас Шерки отметился великолепным голом и сократил отставание до трех мячей.

Гол Матиаса Шерки: смотрите видео

Впоследствии французы смогли отквитать еще один мяч. На этот раз не без помощи испанцев. Защитник "Фурии Рохи" Дани Вивиан срезал в свои ворота, отметившись автоголом.

Автогол Дани Вивиана: смотрите видео

Конец матча выдался валидольным для испанцев. Коло Муани на 90+3 минуте сократил отставание до одного гола – 5:4.

Гол Коло Муани: смотрите видео

В итоге французы не смогли совершить камбэк. Матч завершился победой "Фурии Рохи" со счетом 5:4.

Теперь сборная Испании сыграет против Португалии в финале Лиги наций 2024/2025 – 8 июня. Франция в тот же день встретится с немцами в матче за третье место.