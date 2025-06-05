В четверг, 5 мая, в Лиге наций состоится второй полуфинал сезона 2024-2025. В борьбе путевку в финал сойдутся сборные Испании и Франции, сообщает 24 Канал.

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Чемпионы Евро в огне

Команда Луиса де ла Фуэнте сейчас на ходу и уверенно шагает по турниру после триумфа на Евро-2024. В группе Лиги нации испанцы выиграли 5 из 6-ти матчей, после чего выдали зажигательные дуэли с Нидерландами в четвертьфинале.

Обе встречи завершились вничью (2:2, 3:3), после чего "фурия роха" взяла верх в серии пенальти. Следующим ее оппонентом станет мощная сборная Франции, чей путь в Лиге наций не такой убедительный.

В группе подопечные Дешама должны были занимать второе место, но выездная победа над Италией в последнем туре подарила "Ле Бле" лидерство. В четвертьфинале же французы имели серьезные проблемы с Хорватией. После 0:2 в Загребе пришлось делать камбэк дома и выигрывать серию пенальти.

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Где смотреть

Матч Испания – Франция онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 5 июня в 22:00 (по киевскому времени). Встреча пройдет в Штутгарте на стадионе "MHPArena".

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Испания – Франция. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.