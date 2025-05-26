Недавно Карло Анчелотти окончательно попрощался с Реалом. Итальянский специалист решил попробовать себя на уровне сборных, возглавив национальную команду Бразилии.

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Выбор Папы Карло

Уже в июне "селесао" проведут свои первые матчи во главе Карло. Накануне отборочных встреч в квалификации на ЧМ-2026 Анчелотти объявил свою первую заявку в сборной, сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию футбола Бразилии.

В список попали 25 футболистов. Первое, что бросилось в глаза, это отсутствие нападающих Реала Родриго и Эндрика. Анчелотти решил не вызывать своих еще недавно подопечных.

ВРАТАРИ: Алиссон Беккер (Ливерпуль), Бенту (Аль-Наср), Уго Соуза (Коринтианс).

ЗАЩИТНИКИ: Алекс Сандро (Фламенго), Алессандро (Лилль), Лукас Бералдо (ПСЖ), Карлос Аугусто (Интер), Данило (Фламенго), Лео Ортис (Фламенго), Вандерсон (Монако), Уэсли (Фламенго), Маркиньос (ПСЖ).

ПОЛУЗАЩИТНИКИ: Андреас Перейра (Фулхэм), Андрей Сантос (Страсбург), Бруну Гимарайш (Ньюкасл), Каземиро (Манчестер Юнайтед), Эдерсон (Атланта), Жерсон (Фламенго).

НАПАДАЮЩИЕ: Энтони (Бетис), Эставао (Палмейрас), Габриэль Мартинелли (Арсенал), Матеус Кунья (Вулверхэмптон), Рафинья (Барселона), Ришарлисон (Тоттенхэм), Винисиус Жуниор (Реал).

Также не будет в составе бразильцев еще одного мадридца Эдера Милитао. Впрочем защитник еще продолжает восстанавливаться от травмы. Также остались вне состава Эдерсон, Магальяес, Жоэлинтон, Пакета, Неймара и Савиньо.

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6 июня Бразилия сыграет на выезде против Эквадора, а 11-го числа будет принимать Парагвай. За четыре тура до финиша квалификационного турнира "селесао" занимают четвертое место, опережая зону непрохода на Мундиаль на шесть очков.