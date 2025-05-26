Нещодавно Карло Анчелотті остаточно попрощався з Реалом. Італійський спеціаліст вирішив спробувати себе на рівні збірних, очоливши національну команду Бразилії.

До теми Анчелотті може повернутися в Реал після роботи у збірній Бразилії

Вибір Татуся Карло

Вже у червні "селесао" проведуть свої перші матчі на чолі Карло. Напередодні відбіркових зустрічей у кваліфікації на ЧС-2026 Анчелотті оголосив свою першу заявку у збірній, повідомляє 24 Канал з посиланням на Федерацію футболу Бразилії.

До списку потрапили 25 футболістів. Перше, що кинулось в очі, це відсутність нападників Реала Родріго та Ендріка. Анчелотті вирішив не викликати своїх ще нещодавно підопічних.

ВОРОТАРІ: Аліссон Беккер (Ліверпуль), Бенту (Аль-Наср), Уго Соуза (Корінтіанс).

ЗАХИСНИКИ: Алекс Сандро (Фламенго), Алессандро (Лілль), Лукас Бералдо (ПСЖ), Карлос Аугусто (Інтер), Даніло (Фламенго), Лео Ортіс (Фламенго), Вандерсон (Монако), Веслі (Фламенго), Маркіньйос (ПСЖ).

ПІВЗАХИСНИКИ: Андреас Перейра (Фулхем), Андрей Сантос (Страсбург), Бруну Гімарайш (Ньюкасл), Каземіро (Манчестер Юнайтед), Едерсон (Атланта), Жерсон (Фламенго).

НАПАДНИКИ: Ентоні (Бетіс), Еставао (Палмейрас), Габріель Мартінеллі (Арсенал), Матеус Кунья (Вулвергемптон), Рафінья (Барселона), Рішарлісон (Тоттенхем), Вінісіус Жуніор (Реал).

Також не буде у складі бразильці ще одного мадридця Едера Мілітао. Втім захисник ще продовжує відновлюватися від травми. Також залишились поза складом Едерсон, Магальяес, Жоелінтон, Пакета, Неймара та Савіньо.

Читайте також Анчелотті відреагував на відхід Модрича з Реала

6 червня Бразилія зіграє на виїзді проти Еквадора, а 11-го числа прийматиме Парагвай. За чотири тури до фінішу кваліфікаційного турніру "селесао" посідають четверте місце, випереджаючи зону непроходу на Мундіаль на шість очок.