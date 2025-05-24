Тривалий час ходили чутки, що Лука Модрич можуть продовжити угоду, яка завершується влітку 2025 року. Врешті-решт було прийнято рішення, що цього не станеться та хорватський футболіст покине "Королівський клуб".

Читайте також Згадав важкі моменти: Лунін відреагував на відхід з Реала Анчелотті

Реакція Анчелотті на відхід Модрич

Наставник зазначив, що Модрич – один з останніх представників дійсно особливого золотого покоління. Також сказав, що останній – це Карвахаль, але цикл добіг кінця, пише 24 канал з посиланням на ФК Реал Мадрид.

Не те щоб клубу потрібно створювати нове покоління, є гравці, які вже давно тут, такі як Камавінга, Родріго або Вінісіус. Мадридистам не варто турбуватися, це клуб, який завжди хоче бути на найвищому рівні,

– розповів Карло Анчелотті.

Він також додав, що час Модрича у Реалі закінчився, як і його. Але Реал продовжує залишатися найбільшим клубом у світі.

Довідка. Лука Модрич є одним з найтитулованіших гравців в історії мадридського клубу. Він провів за клуб 590 матчів, у яких забив 43 м'ячі та віддав 90 асистів. Хорват здобув із "вершковими" 28 трофеїв, зокрема шість разів тріумфував у Лізі чемпіонів.

Відзначимо, що наприкінці сезону-2024/2025 Карло Анчелотті також покине Реал. Він стане тренером збірної Бразилії.