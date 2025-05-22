Тривалий час ходили чутки, що сторони можуть продовжити угоду, яка завершується влітку. Врешті-решт було прийнято рішення, що цього не станеться.

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Кінець епохи

Про це 39-річний футболіст повідомив на своїй сторінці в інстаграмі, інформує 24 Канал. Він звернувся до фанатів та анонсував свій відхід із клубу:

Дорогі вболівальники Реала! Час настав. Момент, якого я ніколи не хотів, але такий футбол, і в житті все має початок і кінець... У суботу я зіграю свій останній матч на "Сантьяго Бернабеу". Я приїхав у 2012 році з надією надіти майку кращої команди у світі та амбіціями творити великі справи, але я й уявити не міг, що буде далі. Гра за Реал змінила моє життя як футболіста та як людину. Я пишаюся тим, що став частиною однієї з найуспішніших епох найкращого клубу в історії.

Хорватський півзахисник подякував усім працівникам Реала та заявив, що Мадрид назавжди залишиться в його серці.

"Я хочу щиро подякувати клубу, особливо президенту Флорентіно Пересу, моїм товаришам по команді, тренерам і всім, хто допомагав мені весь цей час. За ці роки я пережив неймовірні моменти, здавалося б, неможливі повернення, фінали, святкування та чарівні ночі на Бернабеу... Ми виграли все, і я був дуже щасливий. Але крім титулів та перемог, я несу у своєму серці любов усіх уболівальників Реала.

Я дійсно не знаю, як пояснити той особливий зв'язок, який я з усіма вами встановив, і яку підтримку, повагу та любов я відчував і продовжую відчувати. Я ніколи не забуду кожне привітання та всі добрі жести, які ви мені надали. Я йду з повним серцем. Повний гордості, подяки та незабутніх спогадів. Я завжди вболіватиму за Реал Мадрид. Ми побачимось знов. Реал завжди буде моїм домом. На все життя. Hala Madrid і нічого більше", – сказав Модрич.

Довідка. Лука Модрич є одним з найтитулованіших гравців в історії Реала. Він провів за клуб 590 матчів, у яких забив 43 м'ячі та віддав 90 асистів. Хорват здобув із "вершковими" 28 трофеїв, зокрема шість разів тріумфував у Лізі чемпіонів.

Зазначимо, що в останньому матчі Модрича на "Сантьяго Бернабеу" Реалу протистоятиме Реал Сосьєдад. Гра відбудеться 24 травня та розпочнеться о 17:15 за київським часом.

Після цього хорватський футболіст зіграє за "вершкових" на Клубному чемпіонаті світу. Цей турнір в Україні можна буде подивитися у вільному доступі – він триватиме з 15 червня по 13 липня.