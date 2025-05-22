Цього літа ФІФА проведе перший Клубний чемпіонат світу в оновленому форматі. Турнір пройде у США, а участь у ньому братимуть 32 команди з різних частей світу.

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Клубний Мундіаль в Україні

Раніше стало відомо, що всесвітня футбольна організація домовилась із транслятором DAZN про показ матчів у світі. Тим часом, визначився транслятор Клубного чемпіонату світу в Україні, повідомляє 24 Канал.

Ним стане канал Суспільне спорт, пише сайт мовника. На платформах цього транслятора буде показана більшість матчів турніру у супроводі українських коментаторів.

Самі ігри будуть транслюватися на сайті та телеканалі Суспільне спорт. тоді як на ютубі мовника виходитимуть підсумки дня та огляд матчів. Транслятор планує показати всі матчі турніру за участі українців, а саме Андрія Луніна (Реал) та Анатолія Трубіна (Бенфіка).

Склад груп на КЧС-2025:

А : Палмейрас, Порту, Аль-Ахлі, Інтер Маямі.

: Палмейрас, Порту, Аль-Ахлі, Інтер Маямі. В : ПСЖ, Атлетіко, Ботафого, Сіеттл Саундерс.

: ПСЖ, Атлетіко, Ботафого, Сіеттл Саундерс. С : Баварія, Окленд Сіті, Бока Хуніорс, Бенфіка.

: Баварія, Окленд Сіті, Бока Хуніорс, Бенфіка. D : Фламенго, Есперанс, Челсі, Лос Анджелес / Америка.

: Фламенго, Есперанс, Челсі, Лос Анджелес / Америка. Е : Рівер Плейт, Урава Ред Даймондз, Монтеррей, Інтер.

: Рівер Плейт, Урава Ред Даймондз, Монтеррей, Інтер. F : Флуміненсе, Боруссія Дортмунд, Ульсан Хенде, Мамелоді Сандаунз.

: Флуміненсе, Боруссія Дортмунд, Ульсан Хенде, Мамелоді Сандаунз. G : Манчестер Сіті, Відад, Аль-Айн, Ювентус.

: Манчестер Сіті, Відад, Аль-Айн, Ювентус. Н: Реал Мадрид, Аль-Хіляль, Пачука, Зальцбург.

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Клубний чемпіонат світу-2025 пройде з 15 червня по 13 липня цього року на 12-ти стадіонах у США. Фінал прийме "МетЛайф Стедіум" у пригорді Нью-Йорка Іст-Ратерфорді.