Вже цього літа ФІФА проведе оновлений клубний чемпіонат світу. Вперше в історії участь у турнірі братимуть 32 клуби зі всього світу, які розділені на вісім груп.

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Більше 100 мільйонів для переможця

Тим часом став відомий розмір призових для учасників змагання, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт ФІФА. Загальний фонд для команд складатиме 1 мільярд доларів. Ця сума є рекордною в історії турніру.

Рекордно великі призові отримає переможець турніру. Вони сягнуть аж 115 мільйонів. При цьому всі призові будуть розділені на дві частини. 475 мільйонів ФІФА розділить згідно зі спортивними результатами.

Ще 525 мільйонів команди отримають в якості гарантованого бонусу за участь. Найбільше з цієї суми дістанеться європейським клубам, кожен з них отримає від 12 до 35 мільйонів доларів. Розподіл гарантованих призових для інших команд виглядає так:

клуби Південної Америки – по 14 мільйонів

клуби Північної Америки – по 8,8 мільйона

клуби Африки – по 8,8 мільйона

клуби Азії – по 8,8 мільйона

представник Океанії – 3,3 мільйона

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Нагадаємо, що клубний чемпіонат світу-2025 пройде у США з 15 червня по 13 липня цього року. Від Європи участь у змаганні візьмуть 12 команд. Розподіл по групах наступний: