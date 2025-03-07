Вже за рік відбудеться 24-ий чемпіонат світу з футболу. Мундіаль у 2026 році приймуть США, Канада та Мексика і він стане історичним через реформу формату.

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Все більше і більше команд

Вперше в історії на чемпіонаті світу зіграє аж 48 команд. Вони будуть розбиті на 12 груп по чотири команди, а стадія плей-оф почнеться з 1/16 фіналу. Втім вже найближчим часом може відбутися чергове розширення Мундіалю.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times, ФІФА розглядає можливість збільшення кількості учасників ЧС до 32-х. Цю ідею висунув президент асоціації футболу Уругваю Ігнасіо Алонсо.

Він також є членом Ради ФІФА. Ідея у нього виникла спонтанна, але за регламентом ФІФА має розглянути всі пропозиції, які надходять від членів Ради організації.

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Розширення може відбутися вже на чемпіонаті світу-2030. Нагадаємо, що цей турнір приймуть аж шість країн – Іспанія, Португалія, Марокко, Аргентина, Уругвай та Парагвай.

Правда, в південноамериканських країнах пройдуть лише по одному матчу Мундіалю. Причиною є святкування сторіччя з моменту першого в історії ЧС з футболу. У 1930 році турнір прийняв Уругвай, який і став чемпіоном, перегравши у фіналі Аргентину.