У швейцарському Цюриху відбулось жеребкування кваліфікації чемпіонату світу-2026. Участь у ньому приймали європейські збірні, які почнуть свій шлях лише у 2025 році, повідомляє 24 Канал.
До теми Результат жеребкування відбору на ЧС-2026 з футболу
Ганебна ФІФА
На жаль. під час церемонії жеребкування ФІФА потрапила у скандальну ситуацію. У процедурі були певні обмеження. адже низка країн не могла зустрітись одна з одною через політичні причини:
- Іспанія та Гібралтар
- Україна та Білорусь
- Сербія та Косово
- Боснія і Герцеговина та Косово
- Азербайджан та Вірменія
ФІФА показала інфографіку країн, на які діють ці обмеження. Мапа України була зображена без території АР Крим, яку у 2014 році анексувала Росія.
Мапа України без Криму в інфографіці від ФІФА / скріншот з трансляції
Нагадаємо, що збірна країни-терористки не допущена до відбору на Мундіаль через розв'язану в Україні війну. Ще у 2022 році більшість країн Європи оголосили про відмову грати із Росією, тому ФІФА довелось відсторонити агресорів від міжнародних змагань.
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Відзначимо, що Україна потрапила у групу D, де зустрінеться з Ісландією, Азербайджаном, а також Францією або Австрією. Переможець квартету напряму потрапить на ЧС-2026, тоді як володар другого місця змагатиметься за путівку на турнір через плей-оф.