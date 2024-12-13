У швейцарському Цюриху відбулось жеребкування кваліфікації чемпіонату світу-2026. Участь у ньому приймали європейські збірні, які почнуть свій шлях лише у 2025 році, повідомляє 24 Канал.

До теми Результат жеребкування відбору на ЧС-2026 з футболу

Ганебна ФІФА

На жаль. під час церемонії жеребкування ФІФА потрапила у скандальну ситуацію. У процедурі були певні обмеження. адже низка країн не могла зустрітись одна з одною через політичні причини:

Іспанія та Гібралтар

Україна та Білорусь

Сербія та Косово

Боснія і Герцеговина та Косово

Азербайджан та Вірменія

ФІФА показала інфографіку країн, на які діють ці обмеження. Мапа України була зображена без території АР Крим, яку у 2014 році анексувала Росія.



Мапа України без Криму в інфографіці від ФІФА / скріншот з трансляції

Нагадаємо, що збірна країни-терористки не допущена до відбору на Мундіаль через розв'язану в Україні війну. Ще у 2022 році більшість країн Європи оголосили про відмову грати із Росією, тому ФІФА довелось відсторонити агресорів від міжнародних змагань.

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Відзначимо, що Україна потрапила у групу D, де зустрінеться з Ісландією, Азербайджаном, а також Францією або Австрією. Переможець квартету напряму потрапить на ЧС-2026, тоді як володар другого місця змагатиметься за путівку на турнір через плей-оф.