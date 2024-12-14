Україна потрапила у групу D. Вона зіграє в одному квартеті разом із переможцем пари Франція – Хорватія в Лізі націй, Ісландією та Азербайджаном, повідомляє 24 Канал.

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Дати матчів збірної України у кваліфікації

Усі поєдинки групового етапу відбудуться восени 2025 року. "Синьо-жовті" розпочнуть свій шлях у відборі умовно домашньою зустріччю з фаворитом квартету.

1 тур. 5 вересня. 21:45. Україна – Франція / Хорватія

2 тур. 9 вересня. 19:00. Азербайджан – Україна

3 тур. 10 жовтня. 21:45. Ісландія – Україна

4 тур. 13 жовтня. 21:45. Україна – Азербайджан

5 тур. 13 листопада. 21:45. Франція / Хорватія – Україна

6 тур. 16 листопада. 19:00. Україна – Ісландія

Зазначимо, що для прямого виходу у фінальну частину чемпіонату-2026 треба виграти відбіркову групу. Ще чотири путівки для європейських збірних будуть розіграні у плей-оф.

За них будуть змагатися 12 команд, які посіли другі місця у своїх групах і чотири найкращі переможці груп Ліги націй-2024/2025, які завершать відбір на Мундіаль-2026 нижче другого місця.

Довідка. На чемпіонаті світу-2026 вперше з 1998 року зміниться кількість учасників. Формат турніру розширився з 32 до 48 збірних.

Нагадаємо, що Мундіаль прийматимуть одразу три країни – США, Канада та Мексика. Він триватиме з 11 червня по 19 липня 2026 року.