З початком повномасштабної війни в Україні російський футбол потрапив під серйозні санкції. Місцеву збірну не допускають до чемпіонатів світу та Європи, а клуби дискваліфіковані з єврокубків.

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Росію не хочуть повертати

Тим не менше, росіяни мріють про повернення до міжнародних змагань навіть попри відмову зупинити війну. Так, на останньому Конгресі ФІФА, який відбувся в Парагваї 16 травня, в кулуарах обговорювали можливий камбек Росії у футболі, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Втім ця ідея не набрала достатньої підтримки. Серед прихильників такого рішення були країни Південної Америки, тоді як США, Канада та деякі країни Європи продовжують очікувати на можливі переговори між Україною та Росією.

У свою чергу 12 асоціацій виступили категорично проти повернення росіян до міжнародних змагань. Мова про Україну, Польщу, Англію, Шотландію, Уельс, Північну Ірландію, Латвію, Литву, Естонію, Японію, Швецію та Данію.

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Вони вважають поспішним обговорення питання відновлення росіян та готові захищати свою позицію до кінця. При цьому російські пропагандисти звинувачують у зриві переговорів щодо їх повернення у футбол президента України Володимира Зеленського.

Голова нашої держави після Конгресу ФІФА провів розмову з президентом організації Джанні Інфантіно та президентом УАФ Андрієм Шевченком. За даними росіян, після цього дзвінка стало зрозуміло, що головний футбольний орган світу не планує розглядати питання зняття санкцій з них.