С началом полномасштабной войны в Украине российский футбол попал под серьезные санкции. Местную сборную не допускают к чемпионатам мира и Европы, а клубы дисквалифицированы из еврокубков.

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Россию не хотят возвращать

Тем не менее, россияне мечтают о возвращении к международным соревнованиям даже несмотря на отказ остановить войну. Так, на последнем Конгрессе ФИФА, который состоялся в Парагвае 16 мая, в кулуарах обсуждали возможный камбэк России в футболе, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Впрочем, эта идея не набрала достаточной поддержки. Среди сторонников такого решения были страны Южной Америки, тогда как США, Канада и некоторые страны Европы продолжают ожидать возможных переговоров между Украиной и Россией.

В свою очередь 12 ассоциаций выступили категорически против возвращения россиян к международным соревнованиям. Речь об Украине, Польше, Англии, Шотландии, Уэльс, Северную Ирландию, Латвию, Литву, Эстонию, Японию, Швецию и Данию.

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Они считают поспешным обсуждение вопроса восстановления россиян и готовы защищать свою позицию до конца. При этом российские пропагандисты обвиняют в срыве переговоров по их возвращению в футбол президента Украины Владимира Зеленского.

Глава нашего государства после Конгресса ФИФА после Конгресса ФИФА провел разговор с президентом организации Джанни Инфантино и президентом УАФ Андреем Шевченко. По данным россиян, после этого звонка стало понятно, что главный футбольный орган мира не планирует рассматривать вопрос снятия санкций с них.